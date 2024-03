Dopoledne 7. března policie uzavře prostor prostor mezi Dolním Dvořištěm a Rybníkem na Krumlovsku v blízkosti hranic s Rakouskem. Při stavbě D3 a velké mimoúrovňové křižovatky bylo nalezeno velké množství válečné munice, tu bude podle všeho potřeba odpálit na místě.

ŘSD staví u hranic s Rakouskem nejjižnější úsek dálnice D3. Na stavbě se našla válečná munice, na místo vyrazili policejní pyrotechnici. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Policie zatím nedokáže specifikovat, co přesně a na jak dlouho bude zavřené. Může to být silnice I/3 (E55), může to být silnice mezi Dvořištěm a Rybníkem, ale také železnice. „Anebo nic z toho, na místě jsou nyní policejní pyrotechnici, kteří situaci vyhodnocují,“ přiblížil policejní mluvčí Jiří Matzner.

Policie už upozornila na možnost uzavření tratě i železnici. „Informovali jsme také pana starostu a teprve se uvidí, co dnešní operace přinese dalšího,“ dodal mluvčí s tím, aby se řidiči i občané řídili aktuálními pokyny policie a do oblasti za žádných okolností nevstupovali. „Část bude potřeba policejními pyrotechniky řízeně likvidovat na místě.“

