Už příští rok by měla vyjet auta na nové úseky dálnice D3 na jihu Čech. Hotovo by mělo být od Budějovic až po Kaplici-nádraží. Podívejte se na nejnovější videa z dronů, která v listopadu zveřejnilo Ředitelství silnic a dálnic. Z ptačí perspektivy uvidíte, jak vypadá celá D3 z Českých Budějovic až do Třebonína.

Jak to na konci léta vypadalo na staveništi úseku D3 mezi Hodějovicemi a Třebonínem. | Video: Se svolením ŘSD

Podle ŘSD stále platí, že všechny tři momentálně budované úseky dálnice D3, tj. obchvat Budějovic z Úsilného do Hodějovic a úseky z Hodějovic do Třebonína a z Třebonína do Kaplice-nádraží, by měly být zprovozněny do konce příštího roku. K rakouské hranici by měla být D3 dovedena k rakouské hranici do roku 2026. Zhruba v roce 2030 by mohlo být hotovo všech 170 kilometrů dálnice D3, která spojí jižní Čechy a Prahu a zároveň usnadní tranzit opačným směrem do Rakouska.

Jako poslední část obchvatu kolem Budějovic by měl být dokončen tunel Pohůrka. Ten je vůbec nejnižším bodem trasy D3 na celém úseku ze středních Čech až k rakouské hranici. Staví se místo původně uvažované estakády nad Dobrovodským potokem.

Co se úseku D3 z Kaplice-nádraží do Nažidel týká, už byly podány čtyři nabídky od potenciálních zhotovitelů v cenovém rozmezí od 4,29 do 6,27 mld. Kč (bez DPH). „Hodnotící komise nyní prověřuje reference a cenové nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení,“ doplnil mluvčí ŘSD Adam Koloušek. Pro úsek z Nažidel do Dolního Dvořiště bylo podáno pět nabídek a hodnotící komise v současné době prověřuje reference a cenové nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení.

Uzavírka u Kaplice se protáhne. Mohou za to potíže s podložím

Nepříznivé geologické podmínky, které si vyžádají další sanační práce. To je důvod, proč se zdrží zprovoznění silnice II/157 z Českého Krumlova do Kaplice u kaplického nádraží, kde Jihočeský kraj rozšiřuje zúžení před Kaplicí-nádražím. ŘSD tam zároveň staví exit z D3, který bude mít podobu velké mimoúrovňové křižovatky.

Půlroční uzavírka měla původně skončit 6. prosince. Podle nejnovějších odhadů se protáhne zhruba o dva týdny. Potvrdil to mluvčí Ředitelství silnic a dálnic pro Jihočeský kraj Adam Koloušek. „Kvůli špatnému podloží musely být sanační práce oproti původnímu plánu rozšířeny. Z toho důvodu bude nutné uzavírku o několik dní prodloužit, a to do 22. prosince.“

O kus blíže realitě je i stavba přivaděče z D3 do Českého Krumlova, včetně obchvatů Prostředních Svinců a Horního Třebonína. ŘSD v říjnu vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele.

Stavba nového úseku I/39 a části II/155 by měla vyjít na necelou půl miliardu. Podle mluvčího ŘSD Adama Kolouška soutěž na výběr stavební firmy potrvá do konce prosince. „Pokud půjde všechno tak, jak má, stavba by měla vypuknout během příštího roku. Přesné datum ale ještě nejsme schopni stanovit,“ vysvětlil.

Zdroj: Se svolením ŘSD