V ulici 5. května staví Penny jednu ze svých atypických prodejen tak, aby co nejpřirozeněji zapadla do atmosféry jednoho z nejkrásnějších českých měst. „Ve spolupráci s památkáři a místní samosprávou jsme s našimi architekty vytvořili koncept, který plně respektuje lokalitu tohoto nádherného města a nenásilně zapadá do stávající zástavby," popsal Václav Šíma, vedoucí stavebního oddělení. "Prodejna je rozdělena do dvou objektů a bude tak působit jako dvě menší stavby. Při její stavbě využíváme tradiční stavební materiály, jako například pálené tašky, štukové omítky a měděné oplechování. Současně ovšem bude prodejna technologicky vybavena podle našich nejaktuálnějších požadavků, jako je například vytápění/chlazení pomocí tepelných čerpadel, využití zbytkového tepla z potravinářského chlazení, vzduchotechnika s vysokým stupněm rekuperace, a tak dále. Myslím, že se mají lidé na co těšit."