O podchod vedení města usilovalo dlouhé roky, aby zvýšilo bezpečnost lidí v kritickém místě. Obyvatelé Velešína totiž musí silnici E-55 přejít na druhou stranu, když míří na vlakovou zastávku nebo do rozsáhlé zahrádkářské kolonie. Velešínští ohledně podchodu uspěli se žádostí o dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury. Chtějí stavbu podchodu spojit s vybudováním cyklostezky, ale na tu fond překvapivě zatím nepřispěl. Kromě toho by měla spolu se stavbou podchodu začít také přestavba křižovatky nahoře na silnici E-55.

„Práce na podchodu vypukly v pondělí ráno,“ konstatoval starosta Velešína Petr Vágner. „Ve výběrovém řízení na to byla vybrána firma Swietelsky a momentálně zahájila přípravné práce, jako například demontáž svodidel. Pak se pustí do ražby průřezu. Kvůli pracím řídí provoz na silnici nainstalované semafory.“ Provoz je kyvadlový v jednom jízdním pruhu.

Dodavatel stavby má na vytvoření podchodu 90 dní.

„Co se týká cyklostezky, máme opět podanou žádost o dotaci a čekáme, jak to dopadne,“ říká Petr Vágner. „A co se týká křižovatky, kterou chystá Ředitelství silnic a dálnic a vyřizovalo stavební povolení, čekám, že se přidají a stavba křižovatky naváže na stavbu podchodu.“ Rozšíření a přestavba křižovatky na vjezdu do města mají výrazně zvýšit bezpečnost silničního provozu. „To bude završeno úpravou povrchu vozovky od křižovatky na Holkově až po čerpací stanici Benziny,“ doplnil Petr Vágner.

„Uvidíme, jak bude podchod vypadat,“ zamýšlí se Eva Veselá z Velešína, která má zahradu v zahrádkářské kolonii. „Přecházet přes silnici je velmi nebezpečné a nepříjemné, člověk neví, jestli na druhé straně bude ještě naživu, tak snad nám podchod pomůže. Jenom mám obavy, aby ho nezneužívali vandalové a chuligáni, a nedělali tam nepořádek. Podchod proto asi bude třeba kontrolovat, jinak se mu budou lidé vyhýbat.“