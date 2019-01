Tábor - Na bývalém letišti Všechov u Tábora chce Vězeňská služba postavit za dvě miliardy novou věznici pro osm set mužů. Definitivní rozhodnutí ale zatím nepadlo.

Letiště u Všechova. | Foto: Deník/ Alena Šatrová

Na jihu Čech je zatím pouze jedna věznice: vazební v Českých Budějovicích. V příštích letech by jí mohla v Táboře vyrůst nová sestřička.

Zprávu přinesl jako první server iDnes. Mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová ji ale označila za předčasnou.

„Všechov je pouze jednou z několika možných lokalit, které v současnosti zvažujeme. Definitivní rozhodnutí ještě nepadlo,“ uvedla.

Z kolika lokalit si Vězeňská služba vybírá, odmítla upřesnit.



POZEMEK UŽ MAJÍ

Přestože nemá všechovské letiště stavbu věznice ještě zdaleka jistou, leccos mu hraje do karet. Je to především fakt, že Vězeňská služba dostala pozemek od státu zdarma.

„Ušetřili bychom díky tomu značnou finanční částku, náklady na stavbu nové věznice by se snížily až o stovky milionů,“ upřesnila mluvčí. Vzhledem k tomu, že v jižních Čechách je pouze jedna vazební věznice, označila Všechov za velmi vhodnou lokalitu pro výstavbu věznice pro výkon trestu.

„Přeplněnost věznic je v současné době na 106 procentech a navýšení ubytovacích kapacit je rozhodně potřeba,“ zdůraznila Petra Kučerová. O stavbě však musí nejprve rozhodnout vláda a své si k tomu řeknou i táborští zastupitelé.

ZMĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN?

Že je třeba celou záležitost brát s chladnou hlavou, si myslí i starosta Jiří Fišer.

„Pozemky na letišti jsou v územním plánu vedeny jako pozemky pro dopravní infrastrukturu a jen město to může změnit,“ naznačuje starosta, že Vězeňská služba by na Všechově v první řadě musela u zastupitelů prosadit změnu územního plánu. Proces většinou trvá jeden až dva roky. Do té doby nemůže být na věznici vydáno stavební povolení.



NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Jinak ovšem starosta ve stavbě věznice vidí i pozitiva. Ministerstvo spravedlnosti, pod které Vězeňská služba spadá, by do Tábora přivedlo nové pracovní příležitosti, muselo by vybudovat dopravní napojení lokality a také obchvat Všechova. Při věznici by také mohlo vzniknout až 400 nových pracovních míst.

Proti návrhu na její stavbu se na sociálních sítích už stihla zvednout vlna odporu. Lidem vadí narušení krajinného rázu a mnozí se také obávají nárůstu kriminality.