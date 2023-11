„Naprosto respektujeme rozhodnutí zapojení ZŠ a MŠ do stávky, ale zároveň si uvědomujeme, že to může některým rodičům způsobit problémy se zaopatřením dětí. Pro ně jsme připravili náhradní program, kde o děti v době výuky bude postaráno,“ řekl k tomu starosta Českého Krumlova Alexandr Nogrády.

Ve Větřní stávku podpoří i vedení města. Sáhlo kvůli ní do rozpočtu, zvýší platy

Využít nabídky náhradního programu mohou jen rodiče nejmenších dětí, kteří nemají jinou možnost, jak je v den stávky obstarat. Kapacity náhradního programu jsou totiž velmi omezené.

Děti z mateřských škol se mohou zúčastnit programu v MŠ Plešivec II, kde bude zajištěna péče pro 56 dětí v době od 7 do 16 hodin. Pro děti z 1. až 3. tříd základních škol bude uspořádán program v Boudě (Centrum pro pomoc dětem a mládeži, T. G. Masaryka 114), který bude probíhat od 8 do 16 hodin. Přihlásit se sem může 25 dětí.

Mapu škol, které se ke stávce připojí, najdete ZDE.

POZOR! Děti na náhradní program je nutné přihlásit na Odboru školství, sportu a péče o dítě.

Kontakt: V. Hlavenková, 380 766 413, vladimira.hlavenkova@ckrumlov.cz.

V emailu je nutné uvést jméno a příjmení dítěte, datum jeho narození, kontakt na rodiče a o jaký ze dvou náhradních programů máte zájem.

S sebou děti musí mít svačiny, oběd budou mít zajištěný ve formě bagety.

Účast dětí je zdarma, registrace je možná do naplnění kapacit, nejdéle však DO PÁTKU 24. listopadu do 13 hodin. V případě účasti na akci v Boudě je nutné, aby dítě přišlo s vyplněnou přiloženou žádostí. Tu si můžete stáhnout ZDE.