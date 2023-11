Kvůli chystané pondělní stávce škol čeká rodiny malých dětí neplánovaný prodloužený víkend. Řada základních i mateřských škol po celém okrese zůstane 27. listopadu zavřená, včetně družin a jídelen. Rodiče už školy informovaly, že stávka bude, podle ministerstva školství ale nebudou mít nárok na ošetřovné. Mohou požádat zaměstnavatele o práci z domova.

Stávku vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství (ČMOS PŠ), a pokud se něco zásadního nestane, už se na tom nic nezmění. „V případě, že by došlo k významnému posunu v jednáních, plánovaných na středu 22. 11., mezi vládou a zástupci školských odborů ve prospěch českého školství a zanikly by tak důvody pro účast ve stávce, budeme o této skutečnosti neprodleně informovat,“ připomněl na webu školy ředitel kaplické ZŠ Fantova Libor Lukš. „V takovém případě by v pondělí 27. 11. probíhala běžná výuka dle daného rozvrhu.“

„Důvodem pro stávku nejsou platy učitelů, jak se můžeme dočíst v různých článcích a komentářích. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání a zachovat alespoň současnou kvalitu školství,“ připomněla ředitelka ZŠ a MŠ Přídolí Jana Jarošová. „Školství by mělo být prioritou nejen na papíře a ve slibech politiků. Chtěli bychom Vás tedy požádat o pochopení a podporu našich požadavků. Víme, že uzavření školy bude pro Vás znamenat nepříjemnosti, ale stále se jedná jen o jeden den. Vaše děti však stráví vzděláváním roky. V jakých podmínkách se budou vzdělávat, záleží na nás všech.“

Ke stávce se připojí i ZŠ a MŠ Vyšší Brod. „Vzhledem k tomu, že se do stávky zapojí většina všech zaměstnanců, bude škola i školka uzavřena, v provozu nebude ani školní jídelna a školní družina. V tento den neposílejte své děti do školy,“ upozornila ředitelka školy Vanda Kotálová. I ona jedním dechem doplnila, že v případě, že by stávka byla odvolána, se škola normálně otevře.“

Nárok na ošetřovné? Nejspíš ne

Stávkovat se bude i ve Větřní. Ředitelka Halka Jánová připomněla, že pečující osoby v případě stávky nemají nárok na ošetřovné. „Zákonný zástupce dítěte mladšího 9 let může požádat o home office, ten ale nemusí vyhovět,“ upozornila na webu školy. Ministerstvo práce a sociálních věcí na svém webu k tomuto tématu píše: Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 9 let zaměstnavatele písemně o výkon práce na dálku a zaměstnavatel této žádosti nevyhoví, je povinen to písemně odůvodnit. Zaměstnavatel tedy není povinen Vaší žádosti vyhovět, ale pokud jí nevyhoví, musí sdělit písemně důvody, které tomu brání. V případě, že zaměstnavatel žádosti vyhoví, je třeba uzavřít písemnou dohodu o práci na dálku.

Nárokem na ošetřovné se zabývá také učitelský web Pedagogické.info. Podle něj mají na ošetřovné nárok zákonní zástupci v případech, kdy je neplánovaně nebo z neočekávaných důvodů zavřená základní nebo mateřská škola. „Na paragraf na dítě tedy může být nárok i během stávky učitelů,“ informoval 15. listopadu. Zanedlouho ale web doplnil aktualizaci. „Požádali jsme o stanovisko ČSSZ. Podle MŠMT ohlášená stávka nebude posouzena jako nepředvídaná událost. Stejně odpovídá i ČSSZ na telefonické dotazy ze škol. Připomínáme, že o uzavření konkrétní školy se může rozhodnout až 3 pracovní dny před stávkou.“

Do stávky vstupují také krumlovské základní a mateřské školy. „Rodiče už jsme informovali prostřednictvím Bakalářů, chystáme také oznámení na web školy,“ přiblížila ředitelka ZŠ Za Nádražím Ivana Severová.

„Chápeme možné problémy, které vzniknou stávkou, nicméně… považujeme za naši profesní povinnost se touto formou ozvat, proto jsme se rozhodli stávku jako ZŠ Český Krumlov Plešivec 249 podpořit a dne 27. 11. 2023 zůstane škole zcela uzavřena. Chtěli bychom Vás tedy požádat o pochopení a podporu našich požadavků.“ Tak zní oznámení plešivecké základní školy, kterou řídí Lukáš Boháč. Uzavřené zůstanou i obě plešivecké školky.

Velešínská střední škola stávku podpoří informační formou, učit se bude

„Naše základní odborová organizace ČMOS PŠ při SOŠ strojní a elektrotechnické Velešín jednomyslně rozhodla stávku podpořit, a to informační formou na oficiálních webových stránkách školy a školních sociálních sítích,“ objasnil Jaromír Adámek, předseda základní organizace ČMOS PŠ. „V praxi to znamená, že výuka bude standardně probíhat dle rozvrhu a plánu s tím, že pokud bude některý z vyučujících ve výuce chtít individuálně informovat studenty či vyhlásit diskuzi na téma stávky, tak může. Jeho konkrétní vyjádření či informace směrem ke studentům však nebude považováno za oficiální stanovisko naší základní odborové organizace.“

