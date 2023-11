/FOTO, VIDEO/ Sejít se před gymnáziem, odtud po osmé ráno pokračovat přes „Masaryčku“ na poštu, odkud odešlou dopisy ministru školství Mikuláši Bekovi, a dál přes Lineckou a zdrávku až na Plešivec. To byl plán trasy, kterou si na pondělí vytyčili krumlovští studenti, jež se připojili k školské stávce 27. listopadu. Byli mezi nimi nejen studenti gymnázia, ale i SUPŠ sv. Anežky a dalších škol.

Krumlovští stávkující studenti a učitelé vyrazili na protestní pochod proti vládním škrtům ve školství. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Důvod stávky je podle nich jasný. „Neúnosné škrty v školství, které způsobí spojování jazykových skupin a jiný dělených hodin, rušení části seminářů a snížení už tak nedostatečných platů nepedagogických pracovníků,“ shrnuli hlavní organizátoři Matěj Thám a Eva Křenková.

Hlavní organizátoři protestního pochodu Matěj Thám a Eva Křenková.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

K celostátní stávce škol se v pondělí připojili zaměstnanci čtyř základních škol a šesti školek v Českém Krumlově. Na ZŠ Linecká se zapojili do stávky jen učitelky a učitelé z 2. stupně, žáci proto budou měli ve škole zajištěný náhradní program, a ze školek se nezapojila MŠ Tavírna. Na gymnáziu stávkuje část učitelů, na zdrávce a učilišti běžela výuka normálně.

„Zaměstnanci školy se stávkou sympatizují bez přerušení výuky a provozu školy,“ oznámila na svém webu krumlovská Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště. Co se gymnázia týká, přidala se část učitelů, škola fungovala v běžném režimu. Proč se část učitelů z gymnázia připojila ke stávce, vysvětlila Václava Zimmermannová.

Ve Větřní stávku podpoří i vedení města. Sáhlo kvůli ní do rozpočtu, zvýší platy

„Výdaje na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí do budoucnosti. Škola není hračka, která se vymění každé tři roky. Současné Ministerstvo školství chce změnit systém financování pedagogické práce, který nově začínal platit v lednu 2020 a je ve školách vnímán jako jednoznačné zlepšení,“ přiblížila. „Výsledky změn ve školství se projevují v dlouhodobém měřítku. Tři roky sotva stačí, aby se nový systém rozběhl. Je tedy troufalé, pokud MŠMT vyhodnocuje dopady změn za tak krátkou dobu.“

Ředitelka gymnázia: vracíme se o 20 let zpátky

„Vracíme se o dvacet let zpátky, zničíme jakoukoliv individualizaci výuky, péči o nadané studenty, zlikvidujeme menší semináře, budeme muset zvětšit počty ve skupinách pro výuku cizích jazyků, menší jazyky možná dokonce zrušit. Tento krok není obhajitelný před rodiči ani před veřejností,“ vysvětlila Hana Bůžková, co jí na plánovaných změnách ve školství vadí. „Jsme šťastní, že můžeme studentům dopřát i výuku deskriptivní geometrie, seminář z chemie, fyziky, dějiny umění, konverzace z francouzštiny, latinu – to jsou příklady seminářů, které nelze naplnit 20 – 30 studenty. Tyto a další semináře zmizí, dělitelné vyučovací hodiny také. Jak potom mohou vypadat hodiny ve třídě se 34 studenty? Jak jinak než frontální výklad, test, výklad, test… Ale takhle my učit nechceme! My chceme učit dobře, kvalitně, chceme využívat nejmodernějších metod, chceme pomáhat studentům, chceme rozvíjet jejich talent, atd.“

Školy i školky na Krumlovsku budou stávkovat. Nárok na ošetřovné rodiče nemají

Vysvětlila také, proč se do stávky nezapojila celá škola. „Není to tak, že bychom souhlasili s kroky MŠMT. My chápeme nutnost úspor v současné době. Ale jsme přesvědčeni, že řešení zvolené ministerstvem školství - drastické snížení počtu vyučovaných hodin na gymnáziích – mimořádně negativně ovlivní kvalitu vzdělávání. Já osobně jsem zkusila všechny možnosti, jak vyšším orgánům vysvětlit, že návrh je naprosto špatný (od krajského úřadu přes poslance, senátory, až po ministra školství). Asociace ředitelů gymnázií stále bojuje proti krokům poškozujícím školy, studenty, děti.“