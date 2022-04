Ve finiši jsou práce na stezce pro pěší a cyklisty z Plané přes Homole do Boršova nad Vltavou. Podle starosty Boršova Jana Zemana byla už zahájena pokládka asfaltu. „Zkolaudováno by mělo být v polovině května,“ říká starosta s tím, že investici připravovaly společně tři obce od roku 2014. Velká část trasy vede na katastru Boršova, který také vedl hlavní jednání a přípravu projektu.

Kromě pokládky asfaltů čeká na stavbaře osazování informačních tabulí nebo originálních kilometrovníků. Nerezové tabulky budou zalité do asfaltu od Boršova a na úrovni vozovky bude vystupovat jen číslo. Jeden kilometr bude mít značení po sto metrech. Dál budou pokračovat značky 500 metrů. „Celkem budou na třech kilometrech,“ uvedl Jan Zeman ke značkám, které jako pomůcku využijí třeba běžci. Za Planou naváže stezka na již hotovou místní komunikaci mezi poli, která vede až k mostu přes Vltavu v Rožnově. Na současnou podobu cyklostezky se můžete podívat ve fotogalerii.

Mají pomoci dotace

Nová stezka bude měřit přes čtyři kilometry a o náklady ve výši 30 milionů korun se rovným dílem postarají vedle Boršova nad Vltavou i Homole a Planá. Jak potvrdil starosta Plané Tomáš Pintér, podíl Plané je necelých deset milionů korun, ale s financováním pomůže dotace. „Jakmile bude doděláno, požádáme o vyplacení slíbené částky. Pokud vše půjde dobře, měli bychom peníze dostat do konce roku,“ říká Tomáš Pintér. Obec by tedy měla zaplatit jen kolem 1,5 milionu korun. Podobně mají dotaci obdržet i Boršov nad Vltavou a Homole.

Kvůli doplnění a spojení všech dosavadních cyklostezek podél Vltavy na jihočeskou trasu dlouhou celkem 189 kilometrů už Jihočeský kraj podepsal memorandum s celkem 21 obcemi.

Bezpečná jízda na stezce, kam by nesměly automobily, což ocení hlavně rodiče s dětmi, by pak vedla z Lipenska až k soutoku Vltavy s Lužnicí. Nejnovější projekty, o jejichž zadání už rozhodla rada kraje, se podle Hany Brožkové, tiskové mluvčí krajského úřadu, týkají trasy ze Zlaté Koruny do Boršova nad Vltavou a úseku z Purkarce do Hněvkovic (na Českobudějovicku). Náklady na všechny stavební práce při dokončení Vltavské cyklostezky se odhadují zhruba na miliardu korun. V současnosti se počítá s tím, že by je platil kraj s podporou dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Případné zahájení stavby zmíněných dvou úseků se ale předpokládá nejdříve v roce 2024.