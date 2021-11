"Jedná o pravidelnou každoroční akci," sdělila vedoucí kulturního odboru Dita Kaiserová. "Příchozí si vyberou některou turistickou stezku na Vyšebrodsku, kterou projdou a posbírají na ní odpadky po lidech, kteří si přírody asi moc neváží, když po sobě zanechávají papíry, pet lahve, dětské pleny a mnoho dalšího."

V letošním roce se odehrálo Zamykání stezek současně s aktivitou Ukliďme Česko, do které se město Vyšší Brod zapojuje vždy na jaře i na podzim. Dětští členové ČSOP oddílu Vlci spolu se svými vedoucími, ale i některými z rodičů, zbavili odpadků Kraví horu, ochránci přírody Zálesáci zase vyčistili Nejjižnější bod, radvanovskou bránu a celou tuto stezku. Ostatní si rozdělili křížovou cestu, Opatskou stezku I a II a hlavně parkoviště u Čertovy stěny. To bylo téměř zasypané listím. "Díky majiteli firmy Lesnické služby Jan Mráz, který přijel opět jako každý rok s traktorem, jsme se s tím statečně porvali a vyvezli obrovský valník listí," říká Dita Kaiserová. "Velké díky patří také firmě Ingetour, která zaštiťuje úklid nejjižnějšího bodu a okolí. Zálesákům poskytli dodávku na převoz oddílu, ale i nepořádku a po úklidu je paní Inge Pavelcová pohostila v restauraci velkým řízkem a hlavně zmrzlinovým pohárem, který si kluci opravdu zasloužili! Je třeba poděkovat i Městské policii, která zajistila bezproblémový průběh, co se týkalo dopravy a bezpečnosti, a největší poděkování patří hlavně všem zúčastněným, kteří svůj nedělní čas věnovali péči o naše okolí a užili si jej ve společnosti přátel."