Český Krumlov - Pořádně z gruntu vzalo město obměnu vozového parku pro městskou policii. „Ta vyměnila služební vozy po šesti letech,“ upřesňuje českokrumlovská mluvčí Petra Nestávalová.

Město Český Krumlov pořídilo strážníkům dva hybridní automobily. | Foto: MěÚ Český Krumlov

„V návaznosti na současné tendence snižování zatížení životního prostředí pořídila dva hybridní automobily Toyota C-HR.“

Dvojice zbrusu nových hybridů vyšla městskou kasu na necelý milion korun, jedno auto stálo díky slevě a dotaci bez pěti tisíc půl milionu.



Městští strážníci si hybridní auta pořídili i proto, aby inspirovali ostatní řidiče, kteří jezdí do města, a aby nevypouštěli výfukové plyny pěším pod nos. „Pořízením hybridů chceme jít příkladem ostatním provozovatelům různých dopravních služeb, kteří používají motorová vozidla k jízdě do centra Českého Krumlova,“ říká velitel krumlovské městské policie Jan Šítal.



ŠETŘÍ PROSTŘEDÍ I KASU

Při výběru město cílilo na šetrnost k prostředí a nízkou spotřebu, která je u nových vozů poloviční než v předchozích autech. Kromě toho, že auta v centru jezdí jen na elektrickou energii, zároveň ušetří městu spoustu peněz.



„Hybridní vozidla jsou koncipována tak, že se sama dobíjejí, např. jízdou z kopce, rekuperací při brzdění nebo přebytkem výkonu spalovacího motoru. Pro účely jízdy ve městě mají také nízkou spotřebu paliva do pěti litrů na 100 km. Jde o čistý full hybridní pohon bez nutnosti nabíjení ze zásuvky,“ vysvětluje Petra Nestávalová.

Základní pořizovací cena vozidel je 634 000 korun. Město Český Krumlov dostalo slevu na každé auto 89 000 korun a k tomu dotaci z Ministerstva životního prostředí, 50 000 korun na jedno auto. Celkově se tak cena dostala na 495 000 Kč za jedno auto.