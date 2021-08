Divadlo Robinson Crusoe můžete vidět 28.7. od 18 hodin u kašny na náměstí v Horní Plané. Hraje Divadlo Víti Marčíka v rámci akce Kulturní léto v Horní Plané. Vstup zdarma.

Noční prohlídka je ve středu možná v Galerii krampus v Kaplici od 20 hodin. Zkusíte trochu adrenalinu a vypravíte se na noční prohlídky do kaplického podzemí? Můžete se těšit na nevšední zážitek plný tajemna a démonických postav. To vše s podkresem tajemné hudby, světelných efektů a možná i překvapení. Na noční prohlídku je nutná rezervace - minimální počet 10 osob v infocentru nebo na tel. 380 311 388, 773 823 006, 771 126 698. Případně na e-mail info@kickaplice.cz.

Folk a Blues v klášterní zahradě v Českém Krumlově ve středu opět od 20 hodin. Dnes zahraje kapela Bran. To je hudba vycházející ze starých bretaňských lidových motivů, dávných tanců a zpěvů moře. Kapela Bran přijíždí se zatím posledním albem Beaj vat! (bretonsky Štastnou cestu!). Pestrá deska nabízí jak osobitě zpracovaný bretaňský folklor, kterému se na naší scéně skupina jako jedna z mála systematicky věnuje, tak i vlastní materiál včetně původních instrumentálek a poprvé i písniček v češtině. Bran zahraje ve složení Robert Fischmann – zpěv, flétna, klávesy, píšťaly, Vojtěch Jindra – akustická kytara, Tomáš Görtler – akordeon, zpěv, Petr Mikeš – baskytara a Víťa Patočka – bicí.

Zadlužená princezna bude k vidění v klášteře ve Zlaté Koruně ve 20.30 Hodin. Hraje divadlo Lůza. Prodej vstupenek na místě.

Letní kino Černá v Pošumaví ve středu dává od 21.30 hodin animovaný rodinný film Raya a drak. 120 Kč.

Letní kino Velešín promítá od 18 hodin za kinem premiéru filmu Gump – pes, který naučil lidi žít. Režie: F. A. Brabec, přístupný pro děti. Hrají: Boleslav Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel Roden, Jana Plodková.

Příběh psí pravdy, lásky a naděje. „Jsem Gump a byl jsem toulavej pes…“ On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té doby, než najde své štěstí, a to štěstí pes najde jenom s člověkem. Můj příběh je o hledání psího štěstí a také o překážkách a pastech na cestě k tomu správnému člověku. Vstupné: 130,- Kč