U počítače ve čtvrtek odpoledne sledoval nejnovější pokyny k výuce ředitel českobudějovické ZŠ Nová Vítězslav Ilko. „Už jsme to probírali předem, že v posledním říjnovém týdnu prodloužíme prázdniny. Budeme ve škole měnit okna, tak jsem chtěl dát ředitelské volno. Teď musíme připravit od pondělí opatření pro druhý stupeň,“ říká za jednu z šestnácti základek zřizovaných městem České Budějovice Vítězslav Ilko.

„Říkali jsme si, že šesťáci a sedmáci přijdou příští týden a další týden pak osmáci a deváťáci. Co bude dál, od 1. listopadu, ani neplánujeme,“ doplnil Vítězslav Ilko. Připojil, že není epidemiolog a z lékařského hlediska nařízené změny nezpochybňuje. Ale nelíbí se mu, že se ve čtvrtek odpoledne z internetu dozví, co má v pátek ráno říct žákům o tom, co začne platit v pondělí.

„Myslím si, že bychom to mohli vědět víc dopředu. Ten trend zvýšeného výskytu koronaviru je zřejmý už delší dobu,“ míní Vítězslav Ilko.

První stupně základních škol by měly zůstat otevřené při zachování stávajících hygienických pravidel.

Na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Českých Budějovicích podle ředitele Karla Štixe upraví kvůli včerejšímu ministerskému rozhodnutí praxe. Na „vošce“ budou dříve než teorie, ač je běžně napřed teorie. „Střední škole zachováme praxe beze změn,“ dodává Karel Štix. Obecně praktická výuka zůstává. Ostatní výuka bude distanční.

Ve srovnání s jarem oceňuje ředitel zdrávky přijetí příslušného zákona. „Legitimně můžeme distanční výuku vyžadovat od učitelů i od žáků,“ říká Karel Štix. Nachystali se také materiálně. „Ve škole jsou nové počítače. Nakoupili jsme pro učitele také nové notebooky. Ale i žáci, kteří nemají chytré telefony nebo vlastní počítač doma, si mohou ve škole zapůjčit notebook,“ dodává Karel Štix.

Náhradní variantu mohou na zdravotnické škole nasadit i pro praktickou výuku. "Kdyby nám vypověděly spolupráci nemocnice nebo sociální zařízení, tak bychom využili naše odborné učebny. Studenti by se v nich mohli během dne střídat po skupinách. Mezi skupinami by se učebny dezinfikovaly. Dezinfekci provádějí už dnes uklízečky při střídání dětí ve třídách," popisuje Karel Štix s tím, že teoretická část praktické výuky by se odehrávala přes internet. "O praxi nemůžeme přijít, to by bylo fatální," dodává Karel Štix.