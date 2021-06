Zdroj: Deník

„Zbraněmi jsem byl asi jako spousta chlapů fascinován odmala. Pod vedením táty a dědy jsem začínal nejprve se střelbou ze vzduchovek a přes závodní vzduchovky jsem se dostal až k mechanickým zbraním. Moje fascinace kušemi začala někdy po sametové revoluci, kdy jsem jako osmiletý s tátou zavítal do obchodu se zbraněmi a tam jsem kuši viděl poprvé. Postupem času jsem plynule přešel ze vzduchovkových soutěžních disciplín na mechanické zbraně,“ popsal Daniel Mrázek své začátky.

V historické kuši se věnuje disciplíně terčová střelba na 25 metrů, ve které se před pěti lety stal mistrem republiky. U moderních pak disciplínám terčová střelba na 18, 35 a 50 metrů a terénní lukostřelbě 3D na figury zvířat na maximální vzdálenost 54 metrů. Letos se po několika letech vrátil do Českého poháru 3D, kde letos poměří své střelecké umění, odhad vzdáleností, psychickou a fyzickou odolnost s těmi nejlepšími střelci u nás. Letos v srpnu společně s dalšími střelci z Českého poháru 3D bude reprezentovat na nadcházejícím mistrovství Evropy a mistrovství světa ve 3D v Maďarsku.

O historickou kuši se jedná v případě, že jde o vzor používaný maximálně do roku 1920. „Běžně se však používají mnohem starší modely, většinou repliky středověkých kuší. Pokud někdo používá originály, jsou většinou mladší, spíš tak 19. století. Většina ale používá nově postavené repliky středověkých kuší. Vychází se vždy z originálu, takže se osazují dobová mířidla i spoušťové mechanizmy, totožně jako v době středověku. Ač se to nezdá, je to velmi přesné,“ upřesnil.