Vpravdě historický okamžik se odehrál v pondělí 30. března na prvním nádvoří českokrumlovského zámku. Řada stromů před Studijním centrem padla pod zuby pil.

Alej višní křovitých na I. nádvoří krumlovského zámku šla k zemi, vystřídají je okrasné růžovokvěté kaštany. | Foto: Deník / Zuzana Gabajová

Těchto šest nevysokých stromů s kulovitou korunou je višeň křovitá naroubovaná na kmeni třešně ptačí. Jsou staré zhruba do 30 let. Stromořadí tam bylo vysázeno na konci osmdesátých let minulého století, višně tehdy nahradily stromořadí jírovců pleťových, které tam byly vykáceny o deset let dříve.