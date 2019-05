Kácení chystá Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) České Budějovice.

„Mají se kácet stromy mezi Netřebicemi a Kaplicí Nádraží,“ říká k tomu obyvatel Velešína Pavel Pleva. „To mě zasáhlo. Ředitelství žádá o vykácení, protože jim stromy znesnadňují údržbu silnic,“ myslí si. „Jsou ochotni připustit stromy pouze ve vzdálenosti čtyři metry od vozovky. Ředitelství by mělo myslet dále než za obzor svých resortních zájmů. Toto stromořadí je posledním zbytkem v úseku z Kaplice do Kamenného Újezdu, které bylo na příkaz Marie Terezie vysázeno, takže je to svého druhu unikát. V které zemi bývalého Rakousko-Uherska dosud tyto krajinotvorné unikáty stojí?“

Stejně tak podle něho neobstojí argumenty, že stromy ohrožují bezpečnost řidičů. „Ohrožují mě opilci, feťáci a řidiči nerespektující vodorovné značení a řidiči překračující rozumnou rychlost,“ říká Pavel Pleva. „Stromy nikdy, ty předvídatelně stojí na svém místě už sto let. Co po sobě zanecháme svým vnukům?“

Na základě žádosti ŘSD obec Netřebice zahájila správní řízení o pokácení 36 stromů rostoucích na krajnici kolem E 55.

„Stromy nejenže stíní, tlumí poryvy větru, ale jejich koruna s velkou absorpční plochou snižuje prašnost,“ ohradil se proti tomu Pavel Plevaz Velešína. „Opravdu chceme vyhubit zbytek hmyzu a ptáků, kterým stromy poskytují útočiště?“ ptá se mimo jiného.

Jenomže likvidaci stromů, které lemovaly tzv. císařskou silnici, se zřejmě nedá zabránit. Jejich životnost končí.

„Je nutné je pokácet kvůli jejich zdravotnímu stavu,“ vysvětluje mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. „Jejich stav posoudila dendrologická společnost, specialista na arboristiku a dendrologii. Navíc stromy stojí v krajnici a nevyhovují evropským a českým státním normám i technickým podmínkám. Kořeny narušují povrch silnice, na což nás upozorňují i policie, krajský úřad, autodopravci a jednotliví uživatelé.“ Obec Netřebice si proto ještě nechala zpracovat odborné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Mezitím bylo v krajní nouzi odstraněno postupně sedm stromů kvůli havarijnímu stavu,“ říká Nina Ledvinová. „Loni v červnu obec Netřebice povolila pokácení 29 stromů. Tedy 20 v úseku Netřebice - Kaplické nádraží a devět stromů od Netřebic směrem k Velešínu.“ Náhradou za ně musí do konce roku vysadit 29 listnatých stromů a tři roky o ně pečovat.