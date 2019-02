Další etapa obnovy Promenády začala hekticky. Soběslavští ji zahájili porážkou starých a nebezpečných stromů. Původně jich mělo jít v úterý k zemi šest. Jak uvedla aktivistka Krista Cruz, nakonec radnice porazila pouze polovinu.



O víkendu tak šel k zemi dutý a proschlý jírovec a v úterý tři lípy. „Zbylé tři díky nám pouze ořezali,“ uvedla aktivistka, která dřeviny na místě s kolegy brání.



Nejvíc se situace vyhrotila právě v úterý dopoledne, kdy na místě museli zasahovat policisté. U petičního stánku u stromů se totiž střídají tři dobrovolníci. Jeden z nich, Jan Kodat, bránil lípy před poražením vlastním tělem. Rozhodl se, že i přes výzvy policistů na místě setrvá. „Vyhrožovali mi, že když stánek od stromu nepřesunu, zavolají mi záchranku a odvezou mě na psychiatrii,“ popsal jednání policistů.



NAŠLI KOMPROMIS



Podle tajemníka Radka Brylla je kácení nezdravých stromů potřebné. „Kácení máme povoleno a na obnovu existuje projekt optimalizace zeleně, který posoudil zdravotní stav stromů. Činnost nám komplikovali právě členové Pirátské strany. Proto jsme přivolali policisty,“ uvedl tajemník.



Nakonec aktivisté s tajemníkem našli kompromis. „Podal mi ruku a přislíbil, že více než šest stromů letos neporazí. Snad své slovo dodrží,“ doufá Krista Cruz.



PETICE NECHME STROMY ŽÍT



Význam petice proti kácení, jejíž podpisový arch aktuálně čitá něco přes sedmdesát jmen, odkryl pirátský zastupitel Martin Kákona. Podle jeho slov má hlavně upozornit na problémy. „Nemáme pouze jiný názor na údržbu zeleně, ale také poukazujeme na nulovou komunikaci radnice s občany. Informace o kácení se na webu města objevila až poté, co jsme v parku postavili petiční stánek,“ upozornil.



POSUDEK I FOTKY



Jednání pirátů považuje Radek Bryll za nezodpovědné. „Z mého pohledu je jejich chování účelné s cílem zviditelnit se a je silně za hranou zdravého rozumu,“ přidal názor na věc soběslavský tajemník.



Na polovině promenády během několika let vysadili nové stromy. „Město asi deset let obnovuje park. Jde o lokalitu, kterou lidé hojně využívají jako vycházkovou zónu. Před každou etapou si necháváme znovu udělat posudek stromů, které mají být poraženy. Z našeho pohledu jsou tyto stromy nemocné, proschlé a pro pohyb občanů nebezpečné. To můžeme deklarovat i fotkami,“ podotkl.



Aktivisté namítají, že tu stromy mohly růst ještě patnáct let. „Každý z nich má nenahraditelnou hodnotu, trvá desítky let než doroste do podobné velikosti. Kromě kyslíku a stínu dnes dendrologové a botanici vědí i o dalších důležitých funkcích, které v krajině plní. Kořenovým systémem si předávají informace přesto, že nemají oči a uši, léčí a pomáhají lidem, tak proč jim nepomoci také,“ rozvedla Krista Cruz.



ANI SLOVO



O kácení překvapivě zastupitelé nehovořili. „Zajímavé je, že ve středu na jednání zastupitelstva o problému nepadlo ani slovo,“ přidala výtku.



Ořezané tři lípy mají v plánu ještě porazit. Do konce března má být hotovo. Celá Promenáda bude obnovena během tří až pěti let.