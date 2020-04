Pouhých jedenáct a půl stupně měla v sobotu voda v Lipně. Ale svítilo sluníčko, a tak se za pár dnů desetiletá Anička Poustecká na liduprázdné pláži v Přední Výtoni, kam si zajela na kole s maminkou, rozhodla, že si dá první letošní koupání.

První jarní koupel na pláži v Přední Výtoni ve společnosti labutí. | Foto: Deník / Zuzana Gabajová

"Napřed jsem si namočila nohy, tak jsem si na tu vodu zvykla. Pak jsem si hrála na kamenech, to jsem se namočila po pás. Na mělčině u břehu byla tráva a v té byla teplá voda, a to jsem se rozhodla, že se vykoupu," popsala. "Musela jsem ale přemluvit mamku, nechtěla mi to dovolit, prý bych mohla nastydnout. Pak mi to ale dovolila."