S námětem přišli studenti krumlovské Střední umělecko průmyslové školy sv. Anežky České. Chtěli ukrajinským uprchlíkům nějak pomoci, jenomže sama škola se do toho pustit nemohla. „Díky tomu se ta snaha otevřela do dalších rozměrů,“ líčila za organizátory Věra Kotlárová Chovancová. „Začali jsme oslovovat další umělce, kamarády, kamarády kamarádů, a otevřelo se to tak, že se nám tu sešlo kolem 250 prací, které budou od 1. dubna k vidění a k prodeji v kině Luna.“