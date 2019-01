Český Krumlov - Mezi tvrdou konkurencí z celé České republiky a Slovenska dokázali zabodovat studenti českokrumlovského gymnázia.

V soutěži nazvané Internetová matematická olympiáda se tým, který tvořil Jiří Carda, Dominik Brtna, Jakub Ďureje, Petr Janíček (všichni 3. ročník), Kateřina Duspivová, Filip Hermann a Štěpán Sršeň (septima), umístil na skvělém 24. místě.

„Když uvážíme, že se této soutěže účastní speciální školy, které matematiku mají jako svůj profilový předmět, tak si myslím, že je 24. místo vynikajícím úspěchem. Celkově letos soutěžilo 176 týmů,“ řekl kantor Gymnázia Český Krumlov Stanislav Waldauf.

Každá škola může do soutěže zapojit libovolný počet týmů. V českokrumlovském gymnáziu se snažilo týmů pět. „Že se jedná o soutěž týmů, je trošku zvláštní, protože jsou většinou takové soutěže individuální,“ řekl Waldauf. „Každý tým společně řeší příklady. Mají dvě hodiny na deset úloh. Jakým stylem je budou řešit, záleží na tom, jak se mezi sebou dohodnou.“

Příklady si soutěžící stáhnou z internetu. Do dvou hodin je musí odeslat zpátky. „Olympiádu vypisuje Vysoké učení technické v Brně. V devět hodin ráno odtajní na svém webu příklady. Studenti je stáhnou, vypracují a odešlou. Kdo to do jedenácti hodin nestihne, má jednoduše smůlu,“ vysvětlil Waldauf.