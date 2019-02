Kaplice - Podnikat ve škole se studentům v Kaplici tolik zalíbilo, že v tom, i když nemusí, pokračují i v dalším roce. Šijí ekologické látkové nákupní tašky, ručně malované.

Podnikat se vším všudy se učí studenti 2. ročníku Obchodní akademie v Kaplici. A to během vyučování. Na kaplické střední škole je skutečně možné doopravdy podnikat. Škola se totiž od roku 2015 pravidelně zapojuje do moderního výukového programu JA Firma. Vede jej nejstarší a největší vzdělávací organizace na světě – Junior Achievement (JA), jejíž českou kancelář JA Czech založil v roce 1992 Tomáš J. Baťa.



„Program spočívá v tom, že studenti založí vlastní obchodní společnost, která funguje pod vedením učitele a konzultanta,“ říká ředitelka školy Zdeňka Lovčí. „Poznávají tak fungování firmy od jejího založení po likvidaci.“ I když je program určený pro 2. ročník, letošní třeťáci do toho jdou znovu.



Studenti ve 3. ročníku si mohli vybrat, jestli chtějí v rámci studia založit fiktivní firmu, nebo JA Firmu, to znamená skutečně podnikat, a věnují se designu.



„Vybrali jsme si opravdové podnikání, protože jsme chtěli dosáhnout nějakého výdělku a taky nás to baví víc,“ říká studentka Patricie Gondeková. Její kolegyně Kristýna Soukalová přidala: „Můžeme si tak vydělat dost peněz, které použijeme na maturitní ples.“ Studentské podnikání přiblížila Milena Maláková: „Naše firma pracuje jako tým. Každý má nějakou pozici. Máme markentingového, výrob-ního či obchodního ředitele, také ředitele personálního a další, a vzájemně si pomáháme.“



EKOŠKOLA

Kaplická střední škola se pyšní titulem Ekoškola. „Uvědomujeme si, jak třeba igelitové tašky zatěžují životní prostředí,“ vysvětlují Kristýna s Patricií. „Na jednom z brainstormingů jsme dostali nápad, že bychom mohli vyrábět ekologické látkové tašky. A ty po ušití ručně malujeme podle přání zákazníků,“ dodaly studentky, které své podnikání rozšířily ještě o prodej lapačů snů, rovněž vlastnoruční výroby.



Program JA Firma umožňuje studentům kromě nabytí poznatků a mnoha praktických dovedností získat rovněž mezinárodní certifikát ESP, certifikát podnikatelských dovedností, který je podporován firmami, četnými vzdělávacími institucemi a Evropskou unií.

Den otevřených dveří

Workshop SOU oboru kuchař – číšník se koná ve čtvrtek ve Slovanském domě v Kaplici od 10 do 14 h. Zkuste si s žáky připravit tureckou kávu s kar-damomem v džezvě a jiné.

Den otevřených dveří je od 14 h také na kaplickém gymnáziu a obchodní akademii.

Studenti kaplické obchodní akademie se také v minulém roce zúčastnili projektu "Nastartuj svoji firmu“, který finančně podporuje Interreg V-A Rakousko – Česká republika¨. Zaměřuje se na vzájemné setkání pedagogů a studentů prostřednictvím studentských firem. Akce se konala formou mezinárodní konference pod hlavičkou VŠTE České Budějovice, na které se prezentovaly studenské JA Firmy z českých a rakouských škol.