Za středečního mlhavého rána přicházeli studenti do školy s rozporuplnými pocity. „Myslím, že i když se vracíme do školy, nebude ta výuka o moc lepší, než online,“ domnívala se osmnáctiletá Eva Kopřivová z Chvalšin.

„Máme hodně předmětů namíchaných skrz třídy a musíme udržovat homogenní skupiny. Takže to bude složitější. Předměty máme napsané všechny, ale ty co bývaly třeba hodinu a půl, teď budou jenom půl hodiny.“ Výuka z domova jí docela vyhovovala. „Jelikož nemusím vstávat brzo,“ smála se Eva Kopřivová.

„Učit se z domova bylo docela fajn.“ I čas na sportování si našla. „Ráda sportuji. Tělocvik ve škole teď nebude, místo něho máme češtinu. Doma jsem sportovat nepřestala. Chodila jsem běhat, občas se vydala sama na vodu, kanoistice se věnuji spíše rekreačně.“ Dodala: „Ale ano, těším se do školy. Jenomže to nebude ´to ono´. Z maturity strach nemám. Jsou tam nějaké neplánované změny oproti loňsku, ale ne výrazné.“

Podobně reagovala studentka Šárka Choulová z Kaplice. „Těším se, protože ta distanční výuka nám nedávala tolik, co kontaktní. A ani učitelé nemají jistotu, že při distanční výuce dáváme pozor. Mně to ale doma docela vyhovovalo. Jelikož nemusím vstávat brzo.“

Pedagogové jsou rádi, že budova gymnázia zase trochu ožije. „Studenti musí být o něco malinko ošizeni,“ konstatovala ředitelka gymnázia Hana Bůžková. „My máme povinnost zachovat homogenní třídy. Toto pravidlo od ministerstva je nadřazeno všemu ostatnímu. Při řádné výuce semináře nejsme schopni zachovat homogenní skupiny. Protože pokud by kantor zachoval řádný dvouhodinový seminář pro tři třídy, musel by učit šest hodin. My bychom to sice zvládli, ale ten kantor by pak už nemohl učit další třídy online výuku. Fyzicky to není v našich silách. Líp to udělat neumíme. Studenti posledních ročníků nyní ale o žádný předmět nepřišli. Zrušená je jenom tělesná výchova, místo ní jsme jim dali dvě hodiny češtiny jako posílení maturitního předmětu. Takže jsme studenty ani hodinově o nic neošidili.“

Pedagogický sbor se upíná k naději, že se tento stav do pondělka změní. „Doufáme, že tahle zvláštnost ve výuce, kterou jsme nezavinili, bude trvat jenom do pátku, protože od pondělka, pokud bude republika ve třetím stupni, jak se předpokládá, už budou homogenní skupiny pouze doporučené a my bychom se mohli vrátit k řádnému rozvrhu a učit všechny hodiny,“ přeje si ředitelka.

Také v gymnáziu stejně jako v jiných školách se bude často větrat a dodržovat všechny hygienické zásady, ale krumlovské gymnázium má nyní jednu obrovskou výhodu v podobě moderního vzduchotechnického systému, kterým je vybavena celá škola. „Náš dokonalý systém vzduchotechniky vybavený mnohonásobnými filtry nasává a mění opravdu velmi intenzivně jednak vydýchaný vzduch, ale, jak dokládají všechny atesty, ï choroboplodné zárodky,“ připomněla Hana Bůžková.