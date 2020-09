V rámci projektu se na podzim roku 2019 uskutečnila zatím první mobilita, které se účastnili studenti třetích ročníků oborů Mechanik seřizovač a Elektrotechnika. Vybraných 12 studentů tak v doprovodu paní učitelky Mgr. Suchanové vycestovalo na dvoutýdenní stáž do slovinského Mariboru. Zahraniční stáž byla realizována ve spolupráci se slovinským partnerem, společností ZNI, která studentům zprostředkovala pracovní místa v odborných firmách, doprovodný program a ubytování. Program stáže byl opravdu pestrý a studenti si tak měli možnost nejen prohloubit své odborné znalosti, ale také rozvinout kulturní povědomí.

První den pobytu v Mariboru se účastníci seznámili s partnerskými koordinátory, kteří představili společnost ZNI, a přiblížili účastníkům náplň a podstatu stáže. V odpoledních hodinách pak účastníci absolvovali prohlídku města Mariboru. Jednalo se o procházku půvabnými ulicemi a krátká zastavení před významnými místy. Prohlídku vedla mladá průvodkyně z ZNI, která studentům dala i užitečné informace o nakupování a restauracích.

Druhý den účastníky čekal workshop na téma Jak správně napsat životopis. V rámci workshopu si studenti také vyzkoušeli, jaké to je vést pohovor s potenciálním zaměstnavatelem. Každý student měl za úkol připravit si motivační pohovor, který potom prezentoval, a na který dostal od koordinátorky workshopu zpětnou vazbu. Následně účastníci odjeli na svá pracoviště, kde absolvovali skutečný pohovor se svým zaměstnavatelem. „Z pohovorů jsme byli možná trochu nervózní, ale koordinátorka Kristina nám poradila, co na pohovoru zdůraznit, a co naopak raději vynechat. Tyto znalosti určitě v budoucnu uplatníme.“ (*uvedl jeden z účastníků).

Další dni již účastníci pravidelně docházeli do pěti firem, které jim byly přiřazeny dle jejich studijního zaměření a specializace. Studenti oboru Mechanik seřizovač navštěvovali firmy S.A.J a Palfinger. Jejich hlavním pracovním úkonem bylo obrábění CNV strojů. (*“V práci se mi moc líbí, Slovinci jsou moc fajn!“ uvádí student Lukáš). Studenti oboru Elektrotechnika se účastnili stáží ve firmách Zlatorog, Smartronik a Trini Plus. Jejich pracovní náplní byly především elektroinstalace a elektromontáže. (*“Se slovinskými kolegy se mi pracuje moc dobře, jsou velmi milí.“ uvádí student Standa).

O víkendu byl pro účastníky připraven celodenní výlet na Pohorje, které je významným turistickým bodem Mariboru. „Na vrchol jsme vystoupali i s italskými studenty, a tak jsme měli možnost seznámit se se zahraničními studenty a vyměnit si dojmy a poznatky.“ (*uvádí jeden z účastníků). Po výšlapu na Pohorje účastníci navštívili centrum města Mariboru. Na výletě jim už trochu vytrávilo, a tak se všichni těšili na nějaké místní speciality. Protože, co si budeme povídat, k poznávání nové kultury patří i gastronomie a ta mariborská má co nabídnout. Po dobrém jídle se někteří vypravili na další prozkoumávání okolí a posílali ze svých „výprav“ fotky až do tmy..

Během dalších dní navštívili účastníci místní muzeum, zúčastnili se mezinárodního večírku a během volného času se seznámili i se studenty z okolních univerzit, což byla pro mnohé dobrá příležitost k další socializaci.

Co je ale vůbec nejdůležitější – studenti předvedli i na neznámé půdě, že si dovedou poradit i v obtížnější situaci. Byli komunikativní, spolehliví a pracovití. Zcela určitě zanechali mezi svými zaměstnavateli pozitivní dojem. To je zkušenost nad jiné, ze které mohou těžit v následujícím profesním životě.

Projekt je uskutečněn v rámci vzdělávacího programu Evropské unie Etrasmus+, díky jehož podpoře je také financován. Studentům velešínské střední odborné školy je tak umožněno získat praxi v zahraničních firmách, po jejíž úspěšném absolvování každý účastník obdrží certifikát o účasti Europass Mobility.

Nikola Vyhlidalová