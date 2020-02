Projekt vyvrcholí letos v březnu uvedením opery Brundibár, kterou napsali hudební skladatel česko-německo-židovského původu Hans Krása a český spisovatel, publicista a dramatik Adolf Hoffmeister.

Historické exkurze do významných míst česko-rakousko-německých dějin a vztahů už mají gymnazisté všech tří zemí už za sebou, ty se konaly v rámci první, historicko-poznávací linie projektu, nyní se po hlavě všichni společně vrhli do linie umělecké, a sice zkoušení operky Brundibár, která sice vznikla už za první republiky, ale v době druhé světové války se stala symbolem terezínského ghetta.

„Součástí projektu byla například exkurze podél česko-rakouské hranice, kterou zaštiťoval pamětník odsunu pan Otto Rummel. Spolu jsme podle starých map a fotografií hledali vesnice, které zanikly po odsunu německy mluvícího obyvatelstva z Československa po druhé světové válce,“ přiblížil Jan Palkovič, pedagog krumlovského gymnázia a historik v jedné osobě. "Během dvou let jsme navštívili také Terezín, pražské židovské město nebo zámek Hartheim u Lince, kde bylo ve 40. letech v rámci tajného nacistického projektu T4 zavražděno na osmnáct tisíc lidí s tělesným nebo duševním postižením. Vrcholem programu ale byla historická exkurze do židovské Vídně. Zavítali jsme i do synagogy, kterou nás provedl rabín, setkali jsme se i paní Helgou Pollak-Kinsky, která během války přežila hrůzy Terezína i Osvětimi.“

Teď se studenti intenzivně věnují zkoušení opery Brundibár ve dvou jazykových verzích. „Budeme mít společný sbor ze tří zemí, s přípravami nám pomáhají i profesionálové z Vídně,“ vysvětlila Jaroslava Talířová. Ta na krumlovském gymnáziu učí němčinu a hudební výchovu a operu zkouší s dětmi společně se svou kolegyní Ilonou Šulistovou. „Sboristé se učí své party jak ve svém jazyce, tak i v tomu druhém, zatímco sólisté z Česka zkoušejí v češtině a ti z Rakouska a Německa v němčině.“

Několik pasáží opery se totiž bude zpívat v obou jazycích, o hudební doprovod se postará orchestr z Rohrbachu.

Premiéra opery Brundibár bude 29. března v rakouském Rohrbachu, o dva dny později v německém Untergriesbachu a 2. dubna jsou naplánována dvě dopolední představení v Městském divadle v Českém Krumlově.

Opera Brundibár

Brundibár vznikl v roce 1938 jako příspěvek do soutěže Ministerstva školství a národní osvěty. Skladatel Hans Krása (30. 11. 1899 Praha – 18. 10. 1944 Osvětim) požádal o libreto spisovatele Adolfa Hoffmeistera (15. 8. 1902 Praha – 24. 7 1973 Říčky). Soutěž ale kvůli okupaci nebyla dokončena. Poprvé operku uvedli v roce 1941 v pražském sirotčinci na Hagiboru. Hans Krása, který ji v Praze neviděl, byl roku 1942 deportován do Terezína, kde se setkal s těmi, kteří se na ní podíleli, včetně dětí. Napsal novou partituru a operu v ghettu zpívaly i děti, které ji znaly ze sirotčince. Premiéru měla 23. 9. 1943, do posledních transportů v září 1944 se hrála nejméně pětapadesátkrát. Dětští herci ovšem později našli smrt v plynových komorách. Nacisté nechali v roce 1944 Brundibára sehrát v rámci propagandy před mezinárodním výborem Červeného kříže. Celé obsazení pak velitel Terezína Karel Rahm nechal poslat do vyhlazovacích táborů.