To, že je Šumava v kurzu dosvědčují desítky cyklistů i pěších, kteří tudy denně projdou. Mnozí jdou i cíleně do tamního minipivovaru. Také sousední pekárna je vyhlášená. "My jsme se přišli podívat na šumavské palmy, viděli jsme je na fotkách a nevěřili vlastním očím," ukazuje asi padesátiletá žena na dvě palmy jen pár metrů od kostela. "Je to neuvěřitelné, že tady v té krajině vůbec rostou," dodává a míří do cukrárny pod palmami ochutnat něco dobrého.