Tradiční Den Národního parku Šumava je letos celý věnován oslavě šedesáti let od vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Šumava. Odehrávat se bude u informačního centra Rokyta nedaleko Srní v sobotu 1. července a bohatý program zakončí odpoledním koncertem zpěvačka Lenka Dusilová.

CHKO Šumava letos slaví šedesát let od svého vzniku.Zdroj: Správa NP Šumava„Mnohonásobná držitelka prestižní hudební ceny Anděl nebude na oslavách náhodou. Složila totiž hudbu k novému dokumentu Správy NP Šumava Voda ztracená – Voda vrácená, který v tento den bude na Rokytě promítán,“ řekl mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák a dodal: „Koncert Lenky Dusilové bude vrcholem celého dne, který začne v 10 hodin dopoledne a jeho program je opravdu nabitý. Podílet se na něm budou jak vzácní hosté, tak kolegové a partneři, kteří zajistí různé hry, soutěže nebo tvoření. Díky sekáčům ze Strakonic si návštěvníci vyzkouší kosení trávy kosou, mohou se nechat vyfotografovat v jedinečném fotoateliéru Seidel v dobových kostýmech, naučí se poznávat houby v mykologickém koutku, nebo se naučí rozpoznávat rysy. Nabídka aktivit je ale mnohem větší.“

Představíme také nové materiály, které Správa NP Šumava vydává u příležitosti výročí 60. let vyhlášení chráněné krajinné oblasti. Vedle nových drobných materiálů, jako je pexeso, nové druhy pohledů nebo zbrusu nového informačního „klíče“ představujícího 79 rezervací na území CHKO Šumava je to především nová, velkoformátová kniha „Atlas historických lesních map Šumavy“. „Kniha otevírá okno do hluboké minulosti lesů Chráněné krajinné oblasti Šumava. Je tu publikována většina známých historických lesnických map, většinou 150 let starých, z nichž se dá mnoho vyčíst. Třeba jak byly staré, jestli převažoval smrk nebo buk, kdy byly vykáceny a jakým způsobem,“ představil knihu její autor, ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený. Tato kniha už je v prodeji na e-shopu Správy NP Šumava nebo na informačních a návštěvnických centrech.

V rámci letošního výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Šumava Správa spustila další speciální programy. Jsou to například komentované výlety do zajímavých částí národního parku i chráněné krajinné oblasti s nejrůznějšími průvodci – strážci NP Šumava, průvodci divočinou, bývalými řediteli Národního parku a dalšími osobnostmi. Tyto výpravy jsou pro zájemce zdarma, je pouze nutná rezervace a to na stránkách Správy NP Šumava. „K výročí jsme připravili také speciální sérii výstav. V Návštěvnických centrech Srní a Kvilda probíhají výstavy fotografií z CHKO od Jiřího Albrechta, Radka Plíhala a Pavla Hubeného. V Městském kulturním středisku Vimperk už je instalována výstava představující zajímavosti CHKO doplněné historickými i aktuálními fotografiemi,“ pozval Jan Dvořák.

Podobná výstava bude probíhat celý červenec v Prachaticích v zimní zahradě městského úřadu. U její příležitosti proběhne přednáška ředitele NP Šumava Pavla Hubeného a vedoucí CHKO Silvie Havlátkové 10. července od 16 hodin. Tato výstava se v srpnu přestěhuje do knihovny v Klatovech a bude zde trvat až do konce září. Přednáška v Klatovech proběhne 5. září. A následně od října do konce tohoto roku bude moci každý shlédnout speciální výstavu k 60. letům CHKO, kterou připravují pracovníci Správy NP Šumava společně s kolegy Muzea Šumavy v Sušici v budově sušického muzea.