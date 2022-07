Zdroj: Youtube

Jak jste si našla cestu k houbaření, jak dlouho se mu věnujete?

Houbaření se věnuji od malička, kdy jsem houby sbírala se svými rodiči a prarodiči. Ale až při první vlně covidu jsem se rozhodla, že se do tohoto koníčku ‘’obuji’’ více a rozšířím si znalosti hub, které byly do té doby omezené na cca deset druhů. Založila jsem si youtube kanál Šumavská houbička a začala se učit a houbařit na kameru. Aktuálně je to třetí rok, kdy houbařím celoročně. Jsem výrazně zkušenější, znalejší (prošla jsem úspěšně zkouškou znalostí hub), ale přesto je mnoho a mnoho druhů, které neznám. Stále je přede mnou dlouhá cesta učení se.

Hrad Helfenburk znovu obsadili středověcí rytíři. Přihlížely tomu davy lidí

Kdo vymyslel nyní už známou přezdívku Šumavská houbička a proč?

Název Šumavská houbička jsem si vymyslela sama a byl to první název, který mě napadl. Hned bylo jasné, že je to ono.

Jaké možnosti nabízí Šumava houbařům? Jaké lokality nejčastěji navštěvujete? Nejsou v sezoně lesy přelidněné?

Co se týká houbaření v národním parku, tak to se mě netýká, já houbařím mimo něj, v širokém okolí Sušice. Chodím do lesů, které jsou hůře přístupné, tudíž tam mnoho dalších houbařů nepotkám. Za tu dobu, co projekt Šumavská houbička existuje, bych mohla setkání s ostatními houbaři v lese napočítat na prstech jedné ruky. Svá místa si pečlivě chráním, jelikož tam chodím opakovaně. V hlavní sezoně jsou lokality, kde se to lovci hub jen hemží, ale tam mě nepotkáte, ráda totiž nosím domů plné košíky hub. (smích)

Jaké houby máte osobně nejraději a proč?

To se liší podle toho, jaké je zrovna roční období. Na jaře jsou pro mě největším splněným snem kačenky české a smrže. Během léta považuji za houbařský poklad ryzce syrovinky a muchomůrky růžovky. Zapomenout nemohu ani na kotrč kadeřavý. Z hřibovitých hub je pro mě králem lesa hřib borový. Přes zimu jsem nejradši za nález penízovky sametonohé a čagy sibiřské, která je významnou medicinální houbou. Všechny zmíněné houby jsou pro mě v podstatě to nejchutnější z hub, co mi Šumava může nabídnout. Čaga mě pak ohromuje svými benefity pro lidský organismus.

Na borovanské Borůvkobraní se vrátila soutěž v pojídání knedlíků

Poradíte našim čtenářům, jak se vyhnout nepříjemnému hmyzu či klíšťatům?

Co se týká hmyzu a klíšťat, nějaké extra tipy nemám. Zahalit co nejvíce viditelné kůže, používat bylinky nebo repelenty a ze zvlášť zamořené oblasti rychle utíkat. (smích) Já osobně ale nejsem příliš dobrý příklad. Do lesa v létě chodím klidně jen tak v tílku a teniskách. Klíšťata na mě moc nejdou a komárům většinou právě utíkám.

A jak zaručit, abychom se neztratili?

Co se týká orientace v lese, nemusím si s ní až tak lámat hlavu, chodím totiž houbařit se svým mužem do míst, které dobře známe. Vždy u sebe máme telefony. Ostatním bych doporučila houbařit minimálně ve dvou, nebo někomu říct, že plánujete jít na houby a kam. Mít s sebou nabitý telefon pro případné zavolání si pomoci, je základ.

Deratizátor zatočí s hmyzem, hlodavci i další havětí, důležitá je i prevence

Co je základní výbava houbaře a na co by neměl nikdy zapomenout?

Košík, nůž, atlas hub, pití, menší svačina na doplnění energie. S tím si vystačím já a věřím, že i ostatní.

Z hub připravujte i řadu pokrmů, kde berete inspiraci? Které houby jsou opravdové delikatesy?

Zpracování hub je pro mě druhým koníčkem hned po houbaření. Miluji vymýšlení novým houbových jídel. Své recepty tvořím v podstatě za pochodu, dle toho, co najdu v lednici. Prozatím jsem nedostala ani jednu výtku, vše mizí rychlostí blesku. Snažím se vařit jednoduše, z dostupných surovin a zároveň nápaditě. A to se dle recenzí nejbližších z rodiny, ale i mých sledujících, daří. Mé recepty můžete najít na mém youtube kanále Šumavská houbička nebo na food blogu Houbickavkuchyni.cz. Houby, které miluji jsem zmínila výše.

Zdroj: Youtube

Loni se vám podařilo najít třeba i vzácný hřib žlutý, máte i další podobné úspěšné nálezy, popřípadě nějaký houbařský sen?

Ano, to byl zatím můj nejvzácnější nález. Moc hezký zážitek, ráda na něj vzpomínám a díky zdokumentování ve videu se mohu kochat i zpětně. Dříve jsem měla sny najít houby takové, které jsou u nás nejvzácnější, ale postupem času, se cíle mění a letos si přeji najít jednu z nejhojnějších hub. Vatovce obrovského, ale nějakého opravdu obřího kouska. Tak snad se mi poštěstí.

VIDEO: V krvi hasičem zůstanu, říká odcházející ředitel profíků Lubomír Bureš

Máte nějaké zajímavé postřehy z praxe? Kolik dní po dešti je vhodné vyrazit s košíkem, rostou houby před úplňkem?

Stále dokola se lidé ptají, jestli rostou a kde. Důležité je, zvednout se a jít. Z gauče toho člověk opravdu moc nenajde. Čím více toho prochodíte, tím více nových míst si najdete a svou šanci na plný košík zvýšíte. Tak jsem začínala já a nyní mám seznam míst, kde v osmdesáti procentech vždy něco najdu. Chodím za všech podmínek a počasí, vždy, když mi vyjde hlídání dětiček, které by většinou mnou vybraný terén nezvládly.

Jak sbírat holubinky, či jiné houby, u kterých hrozí záměna?

Zrovna holubinky jsou druhem, kde nejvíce nebezpečnou je holubinka vrhavka, a ta není smrtelně jedovatá, hrozí u ní ‘’pouze’’ žaludeční obtíže. Holubinky se dají jako jediný druh ochutnávat v lese a dle štiplavosti na jazyku zjistit, zda jde o jedlý či nejedlý druh. Já osobně sbírám nejčastěji holubinku namodralou, mandlovou a nazelenalou. Co se týká učení se nových druhů hub, sledovat znaky hub, ze země je vytahovat celé, neodřezávat (kvůli určení houby) a mít tak stoprocentní jistotu toho, co si člověk dává na talíř. Pomoc při určování hub přináší mykologická poradna i na facebooku.

Šumavská houbička má na youtube aktuálně 13,3 tisíc sledujících, její instagramový účet si oblíbilo za dva roky 7 156 lidí. Třicetiletá Lucie Drozdová je tak právem považována za průkopnici youtube houbaření, její videa jsou autentická a zároveň vzdělávací. Má své originální logo ve tvaru dvou hub a v současnosti nabízí i houbařské ponožky se vzorem hřibů. Žije s manželem a dvěma dětmi v Sušici na Klatovsku v Plzeňském kraji.