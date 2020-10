Téměř na den přesně, ale o měsíc dřív přišlo letošní sněžení na zadovské kopce.

První sníh v šumavské Kvildě. | Video: Václav Vostradovský

Potvrdil to Petr Vondraš, vedoucí provozu Lyžařského areálu Zadov. Loni přišel první sníh 13. listopadu. Letos se Šumava poprvé oblékla do bílé už v noci na středu 14. října. "Je to přibližně osm až deset centimetrů," doplnil Petr Vondraš. O něco vyšší sněhová pokrývka je na Churáňově, v nižších polohách Zadova je to zhruba jen centimetr. "Sníh je mokrý a těžký, navíc dlouho nevydrží. Málokdy vydrží i listopadový sníh," odhaduje vedoucí provozu lyžařského areálu.