Šumavské léto s párou zahájila lokomotiva Kafemlejnek

autor externí

Ve Volarech v sobotu 2. července začalo Šumavské léto s párou. Na koleje šumavských lokálek vrátila historická pára. Byla to pěkná jízda vláčkem tažený lokomotivou zvaná Kafemlejnek, tedy lokomotivou řady 310, kterou můžete vidět i ve filmu Páni kluci. A do klukovských let se vrátili milovníci páry, kterých se na nádraží ve Volarech sešlo hodně. Dědečkové s babičkami, tatínci s rodinami a mnoho, těch co rádi vzpomínají, na dobu když do Volar přijel vůbec první vlak.

Zahájení Šumavského léta s párou. | Foto: Ladislav Beran