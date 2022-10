Honza Homola ART332 je nová výstava obrazů malíře, kytaristy a zpěváka kapely Wohnout. K vidění bude v synagozev Českém Krumlově od 28.9. do 29.10. Kurátorkou výstavy je Renata Mužíková. Vstupné činí 50,- Kč / 25,- Kč. Otevřeno bude denně od 10 do 16 hodin.

Repetice – opakování historie. To je název výstavy keramických děl krumlovských žen tří generací – Vladimíry Konvalinkové, její dcery Stanislavy a vnučky Terezy. Výstava se koná na zámku v Českém Krumlově. Vystavovaná keramická díla vznikla letos přímo pro specifický Pilířový sál. Vernisáž se koná dne 28.9. od 17 hodin. Výstava potrvá v prostorách Pilířového sálu Studijního centra, zámecké nádvoří Český Krumlov až do 10. října. Otevřeno bude pondělí až neděle od 10 do 16 hodin.

Prohlídka Kvítkova dvora v Českém Krumlově nad zámkem je možná ve středu v 17.15 hodin. Je to komentovaná prohlídka historických interiérů. Jedinečné historické interiéry s výmalbou Františka Jakuba Prokyše a s ukázkou akustiky prostřednictvím tónů varhan. Vstupné: 100 Kč, studenti a důchodci 50 Kč.

Poutní areál na Křížové hoře v Českém Krumlově nabízí ve středu od 10 do 21 hodin prohlídky poutního areálu. Ve 20.00 mimořádné zvonění zvonu.

Svatováclavské pečení pořádá 28.9. Spolek přátel Velešína v Kantůrkovci na náměstí. Zahrají Marnotratníci. Ochutnáte placky, pečivo z kantůrkovské pece a jiné dobroty. Navštivte výstavu obrázků zednického mistra F. Chmelíčka a výstavu deskových řezeb neřezbáře Zdeňka Korbely „Příběhy z Pomalší“.

Středa 28. září 2022 od 13 hodin na Kantůrkovci.

Svatováclavský koncert duchovní hudby zazní 28. září od 17 hodin v kostele sv. Václava ve Velešíně. Na Václavský koncert zve Chrámový sbor Velešín. Diriguje Marie Bůžková.

Svatováclavské slavnosti v Českém Krumlově na 28.9. připravily:

Státní hrad a zámek, Gardeplac (II. zámecké nádvoří).

8.30 Schwarzenbergská granátnická garda. Slavnostní ranní ceremoniál vztyčování gardových praporů na strážnici.

8.30 až 9.00 Troubení fanfár ze zámecké věže.

Kostel sv. Víta

11:00 a 13:00 Mimořádné prohlídky kostela a kaple sv. Václava. S odborným výkladem Petra Pavelce z NPÚ. 17:00 Svatováclavská mše svatá.

Sloupový sál Studijního centra, I. nádvoří Státního hradu a zámku Český Krumlov

11:00 Matiné Pěveckého sboru Bellaria Český Krumlov a sboru Voces Gaudí. Tradiční vystoupení krumlovského pěveckého sboru Bellaria ke státnímu svátku svatého Václava. Zazní mnoho krásných skladeb, včetně Svatováclavského hymnu a české státní hymny. Sbor vede Jana Eremiášová. Jako host vystoupí ženský pěvecký sbor Voces Gaudí z Českých Budějovic pod vedením Šárky Kodýmové. Vstupné dobrovolné.

3+ galerie, Kláštery Český Krumlov

11:00 a 14:00 Sváteční komentované prohlídky klášterů. S průvodcem zavítáte do míst běžně nepřístupných. Se vstupným. Možnost rezervace na informace@divadlock.cz, +420 725 554 705.

14:00–17:00 Focení v kostýmu svatého Václava

Přijďte si pořídit originální fotografii. Focení je v Klášterním dvoře, poplatek 100 Kč.

Kolektor pod městem

10.00 až 16.30 Prohlídky kolektoru

Prohlídky důlního díla pod částí historického centra města začínají v těchto časech 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 a 16.30 hodin. Vchod z parkoviště P2 – Pod poštou. Z bezpečnostních důvodů je kapacita omezena, rezervace je nutná v Infocentru na náměstí Svornosti nebo online.

Prohlídky grafitového dolu v 11 a 13 hodin zdarma. Rezervace je nutná na grafitovydul@seznam.cz.

Podzimní koncert v Kvítkově dvoře z děl hudebních velikánů 18. a 19. století se koná v 19 hodin.