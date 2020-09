Novinku připravili na pátek Velešínští. Přírodní dovednosti a zvyky starých Slovanů mohli okusit zájemci všeho věku, kteří zavítali na louku u lesíku v místě zvaném Triangl kousek za Velešínem.

Ukázka oživlé historie Slované, po stopách předků ve Velešíně. | Foto: Deník / Zuzana Kyselová

„Navedli nás na to archeologové, se kterými jsme pořádali ve Velešíně přednášky,“ vysvětloval místostarosta Velešína a předseda velešínského ČSOP Jiří Růžička, jak se nápad na akci zrodil. „Chtěli jsme po způsobu Slovanů připravit Vítání jara, ale v tom nám zabránila situace kolem koronaviru. Tak jsme to udělali teď, jako by k dožínkám. To Slované slavili nejvíc, to byl svátek hojnosti. Sehnali jsme lidi ochotné do toho s námi jít, a toto je výsledek.“