Hlavní běh startuje 7. listopadu ve 12.11 hodin a povede krásnou přírodou se startem, cílem a zázemím u hornobránského rybníka v Českém Krumlově. Trasa je určena jednotlivcům, štafetě dvojic a nově i firemním štafetám. Letos organizátoři navýšili kapacitu na 150 běžců. Dopoledne je pro děti a mládež připraven Rodinný běh, který nabídne kratší trasy na Horní Bráně pro běžce od dvou do 17 let. Startuje v 10 hodin.

Registrace na hlavní běh o délce 11 kilometrů je nezbytná on-line na webu www.krumlovska11.cz. Registrace bude ukončena nejpozději 30. října. „Počet registrací jsme sice navýšili, ale je stále omezen,“ upozorňuje Magdaléna Zronková z obecně prospěšné společnosti ICOS Český Krumlov, která je hlavním organizátorem celé akce. „V minulosti byly registrace vyprodány poměrně brzy. Doporučujeme tedy všem zájemcům přihlásit se co nejdříve.“

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.