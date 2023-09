/FOTO, VIDEO/ Krumlovské náměstí Svornosti na sv. Václava zaplavily vůně pečeného masa, bramboráků, svařeného vína nebo třeba řemeslných mýdel. Čtyřdenní jarmark je v plném proudu, staví se pódium a město se chystá na Svatováclavské slavnosti, které oficiálně odstartují v pátek odpoledne.

Svatováclavský jarmark na náměstí Svornosti v Českém Krumlově. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

„Keramika, autorský porcelán, stříbrné šperky s předváděním, originální dekorované krabičky,autorské šaty z bavlněného úpletu, beránčí kožešiny, kloboučnictví, výrobky z vlny s ukázkou předení na kolovrátku, výrobky z kůže s předváděním, tkané bavlněné výrobky s ukázkou tkaní na stavu, nožíř, kovář a další,“ vyjmenovala mluvčí města Petra Nestávalová, co všechno na trhu ti, co na slavnosti do Krumlova vyrazí, najdou. „Chybět nebudou ani grilované speciality, staročeské placky pečené na plotně, burčák, moravská vína, domácí lisované oleje různých druhů, bohatý výběr hořčic, Krumlovský karamel nebo francouzské delikatesy.“

V Českém Krumlově začínají Svatováclavské slavnosti. Tentokrát jsou čtyřdenní

Program na náměstí Svornosti

pátek 29. 9.

16:30 Oficiální zahájení starostou města Alexandrem Nogrády

16:30–18:00 Epydemye – jihočeská folková a folkrocková skupina

18:30–19:30 David Kozák – písničkář a kytarista, rodák z Českého Krumlova

20:00–22:00 Robert Křesťan a Druhá tráva – průřez tvorbou legendy folk, country a bluegrassové scény

sobota 30. 9.

10:00–17:00 Registrace Václavů a Václavek – registrace a podpis v Pamětní knize Svatováclavských slavností v Infocentru

10:00–18:00 Mezinárodní folklórní festival – vystoupení folklorních souborů (pauzy 12:00–12:45 a 16:00–16:30)

18:00–18:15 Schwarzenberská granátnická garda – uvedení nových členů gardy do služby s tradičním předání portepee

18:15–18:30 Setkání Václavů a Václavek na jeviště a fotografování se starostou města

19:15–22:00 Malá dechová hudba Doubravanka – jihočeská kapela hraje tradiční dechovku i moderní skladby nejrůznějších žánrů



Vstupné na Svatováclavské slavnosti je zdarma, výjimky jsou uvedeny v programu, který najdete ZDE.