Od pátku do neděle zaplní náměstí Svornosti tradiční Svatováclavský jarmark. Odpoledne a večery tu zpestří lokální i přespolní kapely: v pátek zahraje Lakomá Barka, Bran a Olin Nejezchleba s Kybabu, v sobotu večer se můžete těšit na českokrumlovské Billy Goats a na držitele ceny Anděl, kapelu s jedinečnou intenzitou a energičností svých koncertů, minus123minut.

Podrobný program krumlovských Svatováclavských slavností najdete ZDE (pátek 27. září), ZDE (sobota) a ZDE (neděle).

Součástí programu Svatováclavských slavností bude opět i Mezinárodní folklorní festival. Soubory z České republiky a Slovenska roztančí město už v pátek 27. září, nenechte si ujít například folklorní večer v Krumlovském mlýně od 18.00. Všechny zúčastněné soubory se pak představí na pódiu na náměstí Svornosti v sobotu od 10 do 18 hodin v rámci hlavního festivalového programu.

V České republice žije téměř 124 tisíc Václavů a více než 6 tisíc nositelek ženské podoby tohoto jména. Máte i vy v občanském průkaze zapsáno jméno Václav nebo Václava? Přijďte se v sobotu 28. září zaregistrovat do Pamětní knihy Svatováclavských slavností, naleznete ji v infocentru na náměstí. Společné setkání se starostou a fotografování je naplánované na 18.15.

Sobota s vínem a pivními slavnostmi

Zahradní degustace vín v Klášterní zahradě nabídne v sobotu od 14 do 22 hodin širokou paletu vín z Čech, Moravy, Rakouska, Itálie, Německa a Španělska. Volná degustace probíhá formou placených vzorků a je pozvánkou na 12. ročník Festivalu vína Český Krumlov, který se bude konat od 4. října do 23. listopadu 2024. Od 15 do 17 zazní k vínu jazzové standardy a evergreeny v podání kapely Jazzika.

Jen o pár metrů dále v Pivovarské zahradě si na své přijdou milovníci zlatavého moku. Pivní slavnosti se tu konají od 11 do 22 hodin a nabídnou kompletní sortiment produktů Historického pivovaru Český Krumlov od čepovaného piva přes lahvová piva, pivní speciály až po tradiční grilované speciality. Po celý den budou probíhat soutěže v pití tupláků a soutěže pro děti. K poslechu i tanci zahrají kapely Bohdalka a Heligonka, večer pak zpestří krumlovské blues-rockové uskupení Bryce a spol.

Mimořádné prohlídky města a památek

Celý svatováclavský program je protkaný také volnými či zlevněnými vstupy do muzeí a galerií a bohatou nabídkou komentovaných prohlídek, nabízí tak návštěvníkům netradiční poznání Českého Krumlova.

Velké oblibě se těší komentované prohlídky běžně nepřístupných míst, v sobotu 28. září tak budete moci navštívit kolektor, důlní dílo postavené v letech 1991 až 1997. Jedná se o v České republice poměrně unikátní stavbu, která umožňuje připojit domy na vodu či elektřinu bez toho, aby se musely rozkopávat ulice.

Ředitel Národního památkového ústavu, Petr Pavelec, provede v sobotu návštěvníky kostelem sv. Víta a kaplí sv. Václava. Komentovaná prohlídka začíná v 11 a ve 13 hodin. Nenechte si ujít ani komentované prohlídky v Regionálním muzeu v Českém Krumlově, budete tak mít poslední možnost zhlédnout končící výstavy Krajina pod palbou a Tenkrát na hranici.

Slavnostní ceremoniál Schwarzenberské gardy a Svatováclavská mše svatá

Granátnická garda se stala fenoménem, který ke Krumlovu již neoddělitelně patří, a je zároveň i evropským unikátem. V sobotu 28. září si proto nenechte ujít ranní slavnostní ceremoniál, kdy Schwarzenberská granátnická garda vztyčí gardové prapory na strážnici na II. zámeckém nádvoří.

V 17.00 hodin v kostele sv. Víta proběhne Svatováclavská mše svatá. Poté zamiřte zpět na náměstí, kde v 18.00 gardisté přivítají nové členy a slavnostně je uvedou do služby tradičním předáním portepee, tedy ozdoby granátnických šavlí ve slavnostních barvách města Český Krumlov a schwarzenberského rodu.

V sobotu od 19.00 hodin budete mít možnost poznat památky v netradiční večerní atmosféře, Svatováclavský večer otevřených muzeí a galerií vám zpřístupní zdarma Port 1560, Egon Schiele Art Centrum, Galerii Český Krumlov v Klášterech, Skřítkov, Regionální muzeum či Muzeum voroplavby v kostele sv. Jošta, s poutavým výkladem si budete moci prohlédnout také městskou knihovnu včetně historických sálů Prelatury, rokokové interiéry Kvítkova Dvora nebo Museum Fotoateliér Seidel. Autorské čtení poezie a prózy proběhne v Synagoze, hudební dámské duo vystoupí v kapli sv. Martina v Městském parku.

Na slavnosti s dětmi

Na sobotu si připravily rodinný program Kláštery Český Krumlov: na Klášterním dvoře budou od 10.00 tradiční tvořivé dílny a v 11.00 a 14.00 hodin zahraje loutkové Divadélko Julie & spol. Werichovu pohádku Až opadá listí z dubu.

V neděli se rodiče s dětmi přenesou o desítky tisíc let zpět – Den lovců mamutů, od 10.00 do 17.00 hodin v Dobrkovické jeskyni, jim umožní okusit život pravěkých lidí, otestovat si své lovecké dovednosti, schopnost rozdělat oheň bez zápalek nebo si vyrobí historický nástroj.

close info Zdroj: Deník/Jan Houska zoom_in Dobrkovická jeskyně ožije dobou z knih Eduarda Štorcha.

Z náměstí Svornosti vyrazí děti v neděli v půl jedenácté dopoledne na tajuplnou prohlídku městem po stopách Krumlovských pověstí. Město s tak dlouhou historií musí mít i svá strašidla. Jak vypadají? Proč tam jsou? Přinášejí nám nějaký vzkaz? To vše se do dozvíte během prohlídky města, při které budou děti hledat domy opředené pověstmi, vyplňovat pracovní listy, kreslit, plnit úkoly, a hlavně se dobře bavit. Prohlídka je vhodná pro děti od 6 let. Počet míst je omezen, tak neváhejte zarezervovat si to své.

Vstup na prohlídku i Den lovců mamutů je zdarma. Za zvýhodněné vstupné se můžete v neděli podívat do řady krumlovských muzeí a galerií: Film Legends Musea, Portu 1560, Muzea vltavínů, Skřítkova, Galerie Český Krumlov, Klášterního muzea, Pohádkového domu, Kvítkova Dvora a do zahrady Kouzelné bylinky.