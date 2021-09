NÁMĚSTÍ SVORNOSTI – moderují Jakub Baran a Matěj Kroupa:

10.00 – 22.00 SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK

10.00 – 12.00 MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL

Účinkují folklorní soubory Sangíta (indický folklor), Malá Lipta a Malí ogaři (Liptál), FD Preddvor (Slovinsko), Dyleň (Karlovy Vary), Písečánek (Písek), Úsviťáček (České Budějovice) a českokrumlovské soubory Jitřenka a Růže.

12.00 – 12.45 PŘIJETÍ FOLKÓRNÍCH SOUBORŮ STAROSTOU MĚSTA

12.45 – 16.00 MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL. Vystoupení folklórních souborů.

ZAHRADA „KOUZELNÉ BYLINKY“ nad zámkem:

25. až 28. 9. komentované prohlídky zahrady 10.00 – 16.00 Vstupné dobrovolné.

10.00 a 13.00 komentované prohlídky zahrady zaměřené na bylinky.

PŘÍSTAVIŠTĚ PARKÁN – Voropavba Radka Šťovíčka:

10.00 – 19.00 ukázka modelu voru Předák k plavení dřeva. 15 minut před každou plavbou výklad.

10.30 – 18.30 PRAVIDELNÉ VYHLÍDKOVÉ PLAVBY

v časech: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 hodin. V ceně lodního lístku je nápoj na voru a vstup na vyhlídku z věže kostela sv. Jošta. Lodní lístky je možné zakoupit v Infocentru na náměstí Svornosti nebo na prodejních místech Voroplavby – Parkán 1 (přístaviště), nebo Široká 53. Vice na: www.voroplavba.cz, nebo tel.: 605 218 018.

KŘÍŽOVÁ HORA – poutní areál otevřen od 10 do 18 hodin.

19.00 – 23.00 SVATOVÁCLAVSKÝ VEČER OTEVŘENÝCH MUZEÍ A GALERIÍ.

MUSEUM FOTOATELIÉR SEIDEL, Linecká 272

9–12 a 13–15 SVATOVÁCLAVSKÉ FOTOGRAFOVÁNÍ V MUSEU FOTOATELIÉR SEIDEL

Zažijte neopakovatelnou atmosféru počátku 20. století okořeněnou vůní podzimu. Získejte jedinečnou dobovou fotografii do svého rodinného alba tentokrát s tématikou houbaření a pouštění draka. Draky a houby si můžete donést vlastní nebo je můžete hledat v muzeu. Určitě najdete! Program se vstupným, rezervace nutná (736 503 871, info@seidel.cz). Fotografování: 350 Kč / každý další snímek: 200 Kč.

NEDĚLE 26. 9.

NÁMĚSTÍ SVORNOSTI

10.00 - 17.00 SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK

MUSEUM FOTOATELIÉR SEIDEL, Linecká 272

9–12 a 13–15 SVATOVÁCLAVSKÉ FOTOGRAFOVÁNÍ V MUSEU FOTOATELIÉR SEIDEL

Zažijte neopakovatelnou atmosféru počátku 20. století okořeněnou vůní podzimu. Získejte jedinečnou dobovou fotografii do svého rodinného alba tentokrát s tématikou houbaření a pouštění draka. Draky a houby si můžete donést vlastní nebo je můžete hledat v muzeu. Určitě najdete! Program se vstupným, rezervace nutná (736 503 871, info@seidel.cz). Fotografování: 350 Kč / každý další snímek: 200 Kč.

KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV

11.00; 14.00 SVÁTEČNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

S průvodcem poodhalte zákoutí obou konventů krumlovských klášterů. Dozvíte se zajímavosti z dob dávných i nedávných a zjistíte, jak kláštery ovlivnily vývoj středověké perly rožmberských měst. Představíme unikátní kostel, kaple a dochovanou křížovou chodbu. Doba trvání: 60 min. Cena: 190 Kč / osoba. Nejsou poskytovány slevy. Možnost rezervace na informace@divadlock.cz, +420 380 722 000

18.00 SVĚT FANTAZIE S JINDROU ČAPKEM - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S AUTOREM

Jak vzniká ilustrace? Kde hledá Jindra Čapek inspiraci při ztvárnění pohádkových postav? Jaké byly začátky jeho ilustrátorské kariéry, dříve než se dostal do povědomí ve své rodné zemi. Která kniha přinesla autorovi největší věhlas? Nebo, co stálo za vznikem knihy Kubula a Kuba Kubikula či novým albem Radosti života, české kapely Čechomor? Poutavé vyprávění v pozadí jednotlivých ilustrací prozradí mnohé o životě a tvorbě tohoto mezinárodně uznávaného výtvarníka, který už čtyřicet let získává obdivovatele na čtyřech kontinentech a jeho knihy vyšly v úctyhodných třiceti světových jazycích. Doba trvání: 90 min. Cena: 300 Kč/ osoba. Nejsou poskytovány slevy. Nutná rezervace na informace@divadlock.cz, +420 380 722 000

10.00 - 18.00 ŘEMESLNÝ JARMARK NA KLÁŠTERNÍM DVOŘE

Přijďte ochutnat místní dobroty na Klášterní jarmark a vyzkoušejte si tradiční řemesla v doprovodu zkušených brašnářů, kovářů, včelaře, sklářky a valchářky. Řemeslníci navíc představí své vlastní výrobky, které bude možné přímo na místě zakoupit.

10.00 – 18.00 SVÁTEČNÍ DOBROTY NA KLÁŠTERNÍM DVOŘE

Kam na sváteční dobroty? No přece do kláštera! Tak hurá na Klášterní dvůr, než vám to ostatní snědí!

10.00 – 18.00 JIŘÍ HAVLÍK: PRŮVAN KRUMLOVSKÝCH KLÁŠTERŮ

Výstava černobílých fotografií českokrumlovského výtvarníka Jiřího Havlíka mapující více než dvacetileté období, kdy autor žil a tvořil přímo v krumlovských klášterech. Ambit bývalého kláštera klarisek (vstup z Nádvoří klarisek), vstup zdarma

DOBRKOVICKÁ JESKYNĚ

10.00 - 17.00 DEN LOVCŮ MAMUTŮ V DOBRKOVICKÉ JESKYNI

Tradiční setkání s pravěkými lovci - vydáme se na dalekou pouť časem a nahlédneme do života v jeskyni před desítkami tisíc let. Přijďte si vyzkoušet své lovecké dovednosti, schopnost rozdělat oheň bez zápalek nebo si vyrobit pravěký nástroj!

Více o programu na www.muzeumck.cz nebo na Facebooku. Pořádá: Regionální muzeum v Českém Krumlově.

MUZEUM VLTAVÍNŮ

10.00 – 18.00 PROHLÍDKY MUZEA VLTAVÍNŮ

V Muzeu vltavínů prožijete celý příběh unikátních jihočeských drahokamů s vesmírným původem. Interaktivní expozice Vás provede od vzniku planet až po dnešní vesmírné katastrofy. Prohlédnete si nejkrásnější sbírku vltavínů a vlastníma rukama hodíte na zeměkouli ničivý meteorit. U příležitostí Svatováclavských slavností máte tento den 50 % slevu na vstupné.

POHÁDKOVÝ DŮM, Dlouhá 29

11.00 - 17.00 PROHLÍDKY POHÁDKOVÉHO DOMU

V rámci Svatováclavských slavností nabízí Pohádkový dům slevu 50 % na vstupném.

Více než tři stovky loutek jsou umístěny ve svém „přirozeném prostředí“. Loupežníci obývají šumavské lesy, vodníci pošťuchují utopence na dně Vltavy a účastníci jihočeské svatby navlékli tradiční šat. Do Českého Krumlova zavítali také Spejbl s Hurvínkem i doktor Faust a Kašpárek. Návštěvníci expozice si též mohou s loutkami sehrát vlastní divadelní představení. Ve stálé expozici je také vystavena tvorba kamenosochaře Petra Fidricha, mezi jehož zrealizované nápady dále patří nábytek na dvorku, bar nebo stojany na víno.

GRAFITOVÝ DŮL

11.00, 13.00 PROHLÍDKY PODZEMÍ GRAFITOVÉHO DOLU

Časy prohlídek: 11.00, 13.00 hodin. Vstupné zdarma pro děti.

Prohlídka dolu důlním vláčkem s odbornými průvodci včetně zapůjčení hornických oděvů, obuvi a ochranných pomůcek. V areálu dolu možnost občerstvení a posezení. Rezervace nutná, e-mail: grafitovydul@seznam.cz. Více informací o prohlídkách na www.grafitovydul.cz

ZAHRADA „KOUZELNÉ BYLINKY“, (Bylinková 269, cca 100 m od parkoviště u hlavního vchodu do Zámecké zahrady)

25. až 28. 9. 2021 KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY ZAHRADY

10.00 – 16.00 PROHLÍDKY ZAHRADY - zahrada je v těchto dnech otevřena od 10:00 -16:00. Vstupné dobrovolné.

10.00 a 13.00 KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY ZAHRADY - zveme milovníky přírody se zájmem o léčivé rostliny na komentované prohlídky vždy v 10:00 a 13:00. Vstupné dobrovolné.

PŘÍSTAVIŠTĚ PARKÁN – VOROPLAVBA RADKA ŠŤOVÍČKA

10.00 – 18.00 UKÁZKA MODELU VLTAVSKÉHO VORU „PŘEDÁK“ K PLAVENÍ DŘEVA

15 minut před každou plavbou výklad o stavbě a plavbě vorového pramene.

10.30 – 18.30 PRAVIDELNÉ VYHLÍDKOVÉ PLAVBY

Plavby probíhají v časech: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 hodin.

V ceně lodního lístku na všechny uvedené plavby je nápoj na voru a vstup na vyhlídku z věže kostela sv. Jošta. Lodní lístky je možné zakoupit v Infocentru na náměstí Svornosti nebo na prodejních místech společnosti VOROPLAVBA Radek Šťovíček - Parkán 1 (přístaviště), nebo Široká 53. Vice na: www.voroplavba.cz, nebo tel.: 605 218 018.

JIŽNÍ MEANDR

13.00 – 15.00 PROCHÁZKA – PROHLÍDKA JIŽNÍHO MEANDRU

Na atraktivitě historické části Českého Krumlova má zásadní podíl jeho malebné rozložení ve smyčkách tří vltavských meandrů. Jižní meandr leží zdánlivě trochu stranou od obecně známých a turisticky hojně využívaných komunikačních „tepen“ středověkého centra města. V rámci prohlídky navštívíte tato místa: ZAHRADNÍ ATELIÉR EGONA SCHIELEHO, SYNAGOGA, MUSEUM FOTOATELIER SEIDEL, KAPLE SVATÉHO MARTINA, HUDEBNÍ PAVILON, MĚSTSKÝ PARK V ČESKÉM KRUMLOVĚ

Omezená kapacita max. 20 osob, poplatek 50 Kč / os. Rezervace a vstupenky v Infocentru (nám. Svornosti) nebo na www.ckrumlov.info/tickets

POUTNÍ AREÁL NA KŘÍŽOVÉ HOŘE

10.00 – 21.00 ZPŘÍSTUPNĚNÍ AREÁLU – slavnostní večerní osvětlení, v 15 hodin mimořádné zvonění zvonu