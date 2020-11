Uložení sebemenší částky na vlastní účet u České spořitelny pro obyvatele Volar znamená vyrazit do dvacet kilometrů vzdálených Prachatic.

Platební karta. Ilustrační foto | Foto: Pixabay.com

Před jarní koronakrizí byly ve Volarech banky dvě. Nezůstala žádná. Pobočka Komerční banky zmizela téměř bez varování na konci léta, Česká spořitelna před pár týdny. Bankovní domy si údajně nechaly udělat průzkum. Ten řekl, že lidé na pobočku nechodí, a ty tak nejsou rentabilní. Pomohla i pandemie, když lidé nikam nesměli. „Zástupci České spořitelny nám přišli dát výpověď z nájmu. To jsme se také dozvěděli, že zůstane bankomat, ale jen pro výběr,“ zkonstatoval Vít Pavlík, starosta Volar. Postup se mu sice nelíbí, ale: „Vedení města nemá na rozhodnutí žádný vliv.“ Problém neexistující pobočky a chybějícího vkladového bankomatu řeší hlavně podnikatelé, kteří nemají jak ukládat hotovostní tržby. Vít Pavlík elektronizaci účtů chápe, on sám elektronické bankovnictví plně využívá, ale také ví, že především starší lidé to tak nemají a s moderními technologiemi si jen těžko poradí. Vinou druhé vlny epidemie také Volarští přišli o možnost mít seminář, jak elektronické bankovnictví využívat. Ten se snad ještě uskuteční po rozvolnění vládních opatření.