Světlé prostorné byty čekají na seniory v novém pečovatelském domě

Český Krumlov - Dům s několika desítkami nových bytů pro lidi, kteří potřebují pečovatelskou službu, otevřelo v pondělí město Velešín.

Dům s pečovatelskou službou v Krumlovské ulici se změnil k nepoznání. Jednak se zvětšil o přístavbu, a zmodernizoval. V pondělí si ho po celý den mohli prohlédnout všichni, kdo o to měli zájem.



Zástupci města a zhotovitelů nový dům slavnostně otevřeli v 9 hodin. Poté se návštěvníkům otevřely k nahlédnutí všechny prostory. V nově přistavěné části vzniklo 15 bytů, v původní zrekonstruované sedm bytů. Většinou garsonek a několik bytů 2 + KK.



„Maximální velikost bytu je 44 metrů čtverečních,“ řekl Deníku Karel Krejčí ze společnosti Správa majetku města Velešín. „V nové části jsou tři byty 2 + KK, ve staré také. Kromě toho budou mít obyvatelé k dispozici dvě pěkné společenské místnosti a vstupní terasu.“ Pochopitelně nemohou chybět výtahy a místnost, která poskytne zázemí pečovatelkám.



„Moc se nám to tu líbí,“ pochvalovaly si Hana Bednářová (65 let) a Jiřina Krechlová (69 let) z Velešína, které se přišly jenom podívat a o případném nastěhování tedy zatím neuvažují. „Opravdu, moc hezké místnosti, koupelny se nám líbí, jak to tady mají udělané. I výtah tady je. Povedlo se jim to.“

Prohlédnout si interiér přišla i devadesátiletá Marie Layerová. „Mně se to tu líbí moc. Ale my máme barák, tak já se sem stěhovat nebudu.“



„Je to nový, tak je to pěkný,“ zhodnotil, co viděl, sedmašedesátiletý Jaroslav Krčín z Velešína. „Už jsem o něčem takovém také začal uvažovat. Já jsem sám, zatím je to v pohodě, ale do budoucnosti… Teď bydlím v paneláku.“ Návštěvníkům se zamlouvala i kuchyňská linka v každém z bytů, stejně jako prostorná koupelna uzpůsobená pro vozíčkáře, kterou je pro ně možné ještě podle potřeby doupravit.



Byty jsou opatřené hlásiči požárů a domácím telefonem ke vchodovým dveřím do budovy.



Ze strany lidí zaznívaly obavy, že pobyt v tak pěkných prostorách bude drahý. „Naše politika je stavěná jinak, není to tržní politika, ale politika sociální,“ odmítá takové úvahy starosta města Josef Klíma.



„Nájem tady bude ve všech bytech činit 50 korun na metr čtvereční.“



Zájemci mají podané žádosti, ale ne všichni uspějí. Pro využití bytů, které byly stavěné s využitím dotace, platí poměrně dost omezující podmínky. „O přidělení bytů bude rozhodovat rada města, myslím si, že do konce listopadu,“ konstatoval Karel Krejčí. „Zájemců je poměrně dost, ale daná kritéria splňuje pouze část z nich. Podmínka je věk minimálně 65 let, senior nesmí vlastnit nemovitost, nesmí být členem bytového družstva, nesmí mít velké příjmy a podobně.“



„Pečovatelská služba tady bude terénní,“ doplnil Josef Klíma. „Nebude tady stálá služba. Byty jsou určené opravdu především pro ty, kdo potřebují péči.“