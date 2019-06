Český Krumlov - Hluboká nad Vltavou, Praha či Plzeň. To jsou města, která v minulosti v rámci dětských dnů navštívilo několik desítek dětí ze Světlíka.

V sobotu se přes 30 dětí ze Světlíku vydalo do Zoologické zahrady v Jihlavě. | Foto: Pavel Sojka

Je to zcela inovativní způsob oslav dětského dne, kdy obec zajistí autobusovou dopravu a vstup, přičemž cílem jsou zoologické zahrady v nejbližším okolí. Tento způsob oslav je velmi oblíben, protože zoologická zahrada je atraktivní cíl pro děti v různém věkovém rozpětí, zatímco při pořádání her a akcí je nutné zajistit a vyčlenit aktivity pro malé a velké děti zvlášť. Letos, v sobotu, se přes 30 dětí ze Světlík vydalo do Zoologické zahrady v Jihlavě. Po tři hodiny trvající cestě se děti mohly těšit ze zeber, žiraf či kapybar.