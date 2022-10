Zdroj: Deník/ Zuzana Kyselová

Množství návštěvníků vernisáže bylo dlouho drženo v napětí. Slavnostní zahájení se totiž konalo v sousedním Sloupovém sále, zatímco dveře Pilířového sálu byly zavřené „na petlici“.

Vernisáž uvedl zeť Vladimíry Konvalinkové Ivan Studený: „Název Repetice je z latinského hudebního názvosloví pasáž v hudební kompozici, která se opakuje. Ale každý muzikant ví, že hrát repetici dvakrát stejně se nedělá, musíte přijít s něčím novým. Vlaďce, Stáně a Terezce se podařilo měrou vrchovatou přijít po deseti letech ve stejném prostoru s něčím, z mého pohledu, úplně novým, co přináší vyšší úroveň komunikace. A tam, za zavřenými dveřmi, vás čeká velký zážitek.“

A měl pravdu. Dveře se otevřely. Sál s kamennými sloupy osvětlovaly plamínky svící na rozmanitých keramických svícnech Vladimíry Konvalinkové a dodávaly místu mystickou atmosféru. Ze šera se vynořovaly sochy světlonošů, madon, rozverných andílků a květinových hlav Stanislavy Konvalinkové a z kamenných sloupů hleděly terakotové masky inspirované mytologií severských národů dnes osmnáctileté Terezky Konvalinkové. Zraky přitahovala také filmová animace na téma „Babiččin kruh“, jejíž autorkou je sama Tereza.

Práce na chystané výstavě Vladimíru Konvalinkovou doslova postavily na nohy. „Do poloviny dubna jsem nosila berle, protože jsem byla po operaci kolena,“ řekla Deníku. „Bolelo to, nebyla jsem dobře naladěná, nevěděla jsem moc, co se sebou. Pak mě začalo bolet druhé koleno, které nebylo operované a opravdu jsem na tom psychicky nebyla dobře. Pak přišla Stáňa: Mami, uděláme výstavu. V tu chvilku ze mě bolesti spadly, odložila jsem berle a šla jsem za kruh. Čili věci na výstavu jsem udělala za čtyři měsíce od května do srpna. Pak už se to jenom pálilo.“ Stáňa s Terezkou navíc dostaly nápad, že by k jejím sedmdesátinám mohly zopakovat společnou výstavu, jako před deseti lety. „Zkrátka mě potřebovaly dostat psychicky dohromady,“ říkala s úsměvem Vladimíra Konvalinková. „To pro mě byla hlavní motivace, a holky mě neskutečně podpořily.“

Celá výstava vznikla ve společném rodinném ateliéru v podzámčí. „V první řadě jsme se domlouvaly, kdo v galerii zaujme jaký prostor,“ poodhalila paní Vladimíra zákulisí příprav. „Vše jsme vytvářely speciálně pro ten sál. Stáňa zabrala prostor kolem oken, kde využila i parapety. Terezka řekla, že oživí sloupy. Udělala na ně portréty a masky. A já měla volný prostor – máš sedmdesátiny, budeš centrální. Tak jsem zabrala střed sálu, kam jsem vytvořila takovou sestavu ze svícnů a mís.“

Keramická díla všech tří žen spolu dokonale souzní. Skrytě je spojuje jedno téma. „Je to na podzim, tak se našim nepsaným heslem stalo Světlo,“ vysvětlila jubilantka. „To podtrhují zapálené svíčky. Symbolizují, že si všichni přejeme světlo v duši, sluníčko, kterého je v našem pásmu tak strašně málo, léto je za dva měsíce pryč. Čili tématem je světlo po všech stránkách.“

Výstavu organizuje a financuje NNO Třetí prostor, z.ú., které podporuje kulturní akce zaměřené na spolupráci a výměnu zkušeností mezi generacemi. Výstavu Repetice dotačně podporuje město Český Krumlov.

Výstava potrvá v prostorách Pilířového sálu Studijního centra na prvním zámeckém nádvoří Český Krumlov až do 10. října. Otevřeno je pondělí až neděle od 10 do 16 hodin.