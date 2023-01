Více ZDEZdroj: DeníkPoslední československý a první český prezident Václav Havel byl třeba dvakrát na Prachaticku. Poprvé přijel 19. června 1995, když dvoudenní návštěvu Šumavy zakončil po setkání se starosty šumavských obcí na Kvildě a Horské Kvildě ve Vimperku. Druhá návštěva byla spojena s Husincem a s Husovými oslavami u příležitosti 580. výročí upálení Mistra Jana Husa necelý měsíc po jeho první cestě na Prachaticko, kde vystoupil před zhruba dvěma tisícovkami návštěvníků oslav. Václav Havel se také zúčastnil otevření ZŠ Bernarda Bolzana v Táboře, svezl se po úzkokolejce z Hůrek do Nové Bystřice. Při této návštěvě nazval okres Jindřichův Hradec podivným dinosaurem, i když bez drátů se zde lidem žije lépe.

Václav Klaus mimo jiné otevíral Stezku korunami stromů na Lipně. V roce 2006 navštívil také Kubovu Huť, odkud se vydal na Boubín v doprovodu starostů šumavských obcí. V době jeho návštěvy první dáma Livia Klausová navštívila Prachatice. Zavítala do Hospice sv. Jana N. Neumanna.

Antonín Zápotocký podle historika a ředitele Prachatického muzea Pavla Fencla projížděl městem v polovině padesátých let minulého století. Ve městě se ale nezastavil. Obyvatelé Prachatic ho mohli jen pozdravit máváním.

Pamětníci ze Šumavy zase tvrdí, že se Ludvík Svoboda objevil v době svého prezidentování na Šumavě. Pamětník Jaroslav Kuboň z Borových Lad potvrdil, že prezident Svoboda navštívil Knížecí pláně v červnu 1968, tedy těsně po uvedení do úřadu. Pan Kuboň vzpomněl, že to bylo u příležitosti Setkání mládeže na Šumavě, které se v té době konalo ve Vimperku. I setkání mládeže se Ludvík Svoboda zúčastnil.

Gustáv Husák navštívil šumavský Zdíkov v květnu 1972, tedy tři roky před zvolením do úřadu prezidenta. Potvrzují to podle slov matrikářky Ivany Caisové kroniky obce Zdíkov, kde je Gustáv Husák jako generální tajemník KSČ uveden. Tehdy byl součástí stranické a vládní delegace ČSSR.

Málokdo například ví, že éra velké politiky tehdy sociálního demokrata Miloše Zemana, který byl od roku 2013 hlavou státu, vlastně začala v Českých Velenicích. Jak u příležitosti jeho zvolení vzpomínala pro Deník někdejší členka rady zastupitelstva Jihočeského kraje za ČSSD Anna Vymětalová, v roce 1991 byla v kulturním sále v Českých Velenicích beseda s občany, které se zúčastnil i poslanec Federálního shromáždění Ivan Fišera (ČSSD). „Po jejím skončení nám sdělil, že ve federálu je poslanec Miloš Zeman, který má sociálnědemokratické názory a že by bylo dobré ho podchytit. Přítomní byli i Vladimír Špidla, tehdejší krajský předseda ČSSD, a Eduard Zeman. Rozhodli jsme se jednat a druhý den jel nás krajský tajemník Václav Svoboda prvním ranním rychlíkem do Prahy. Miloš Zeman naši nabídku přijal a v roce 1992 kandidoval za jihočeskou ČSSD jako nezávislý kandidát a volební kampaň strávil v jižních Čechách. Po volbách vstoupil do ČSSD," uvedla Anna Vymětalová.