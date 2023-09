S těžkým srdcem se v pátek loučil se svými zákazníky provozovatel Tabáku na starém Plešivci v Českém Krumlově. Vítek Ciml z Kájova měl trafiku vedle restaurace Ve Dvorku osm let. Už ji ale finančně neutáhne.

Tabák na starém Plešivci měl naposledy otevřeno v pátek 15. září 2023. Na snímku jeho provozovatel Vítek Ciml. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

„Je to velká škola, chodili jsme sem pravidelně. Sázeli jsme tu Sportku, kupovali cigára… Je nám to líto,“ posteskl si Pavel Mužík z Českého Krumlova, který se s trafikou rozloučil tím, že si v ní naposledy koupil dva tikety.

Pavel Mužík (vlevo) a Marek Anděl si tam ještě naposledy koupili cigarety a vsadili loterii.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

„Pracujeme tu na Plešiveckém náměstí a stavujeme se tu skoro denně cestou. Bohužel dneska naposled. Je to moc příjemná trafika, škoda jí,“ doplnil svého kolegu Marek Anděl z Českých Budějovic.

Kvůli nájmu nekončí. Umořil mě stát, říká

„Je mi to moc líto, že zavírám, ale finančně už se to jednoduše nedá utáhnout, stát mě umořil,“ posteskl si Vítek Ciml. „S tím, jak se zdražují vstupy, to dál nejde. My si ceny za časopisy nebo cigarety nemůžeme zvyšovat, jak se nám líbí a jak to dělají třeba prodejci potravin. Navíc drobní trafikanti i velké řetězce mají stejné ceny.“

Vysvětlil, že když se mu zvedne cena energie nahoru o sto procent a zboží zdraží o pouhá tři procenta, není schopen tento rozdíl dorovnat. „Vstupy jdou nahoru razantně, ale třeba na cigaretách máme marži jenom nějakých 3,5 procenta. Stát má přitom z krabičky třeba 110 korun a pořád je mu to málo. Já nemůžu říct, že dneska budou noviny stát třicet korun místo dvaceti šesti. Nám zbývají ze všeho jen halířové položky.“ Další trafiku už otvírat nemíní. „Podle toho, jak všechno zpřísňují, mi to připadá, že chtějí, aby všechno přebrali velcí dodavatelé a velkoobchodní řetězce, které mají prodejny v obchoďácích.“

Zároveň by rád vyvrátil zvěsti, že končí proto, že by měl příliš vysoký nájem. „Majitel je rozumný a vždycky s ním byla dobrá domluva. Za tohle opravdu nemůže,“ vysvětlil trafikant s tím, že do uvolněného prostoru se rozšíří sousední restaurace. „Ale určitě to nebyl jejich záměr, plno lidí si myslí, že mě vyhnali, ale tak rozhodně není.“

Svým zákazníkům by rád prostřednictvím Deníku poděkoval za přízeň. „Neopouští se mi to tu lehce, ta práce mě moc bavila a lidi mám rád. Kdybych nemusel, tak to neudělám,“ loučí se muž, který ve „své“ trafice trávil posledních osm let každý všední den od půl šesté od rána do pěti odpoledne a také sobotní dopoledne a až letos si vybral čtrnáct dnů dovolenou.