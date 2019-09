Třídenní slavnost má za sebou Tábor. Vzpomínalo se při ní na husitskou minulost, když dokonce dvakrát v pátečním nočním a sobotním denním průvodu přijel do města Jan Žižka a pomyslně nad ním převzal vládu.

„Nejvíc se nám líbili koníci, shodly se sestry Emma a Elenka Šejdovy z Lomu. Na Táborská setkání jezdí prý pravidelně. Kromě průvodu se slečny těšily na dětský koutek. Všem Táborům pak zahrála a zazpívala řada hudebních interpretů Richard Müller, Adam Mišík, Tata Bojs, Queenie a řada dalších. Záštitu nad rytířským turnajem převzal Jan Potměšil, který spolupracoval se zakladatelem Táborských setkání Petrem Nůskem na řadě šermířských divadelních scén. Po jeho boku zasedla táborská patriotka Hana Fridrichová.

Starosta Tábora Štěpán Pavlík na závěr shrnul: „Máme jednoznačně pozitivní pocit, počasí bylo stabilní celé tři dny, žádná nehoda se nepřihodila a technika fungovala. A i dramaturgie, která rozprostřela program po celém městě, do Tisměnického údolí, do kina Svět i to se povedlo. Klaplo i vstupné, které jsme dali jen na Žižkovo náměstí a ostatní akce zůstaly zdarma, i když výdělek ze vstupného bude nejspíš o něco menši. Přišlo 12 300 platících diváků.“