Jak popsala mluvčí profesionálních hasičů Vendula Matějů, když hasiči k Jordánu přijeli, byl plavec již skoro na druhém břehu, ale z neznámého důvodu nemohl plavat dál. "Velitel zásahu vyslal část jednotky, aby k němu doplavala a držela ho nad vodou. Další hasiči mezitím sejmuli člun z přívěsu, dali ho na vodu a dojeli k zachraňovanému. Tam pak zjistili, že plavec má v noze zapíchnutý rybářský trojháček, který zároveň drží za vlasec pod vodou mezi kameny," upřesnila Vendula Matějů.

Příslušníkům jednotky se povedlo vyprostit vlasec z kamenů a plavce pak mohli vytáhnout do člunu. "Vrátili se pak rychle na břeh, kde plavci poskytli deku na zahřátí. Štípacími kleštěmi pak ustříhli umělou návnadu, která byla k trojháčku připevněna. Pak pomohli plavci do sanitky, kterou byl transportován do nemocnice," popsala zbytek zásahu.