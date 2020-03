Tajuplnou noc s literaturou prožily děti v Benešově

Něco jako Noc literatury si stihly ještě do vyhlášení nouzového stavu užít děti v Benešově nad Černou. A to ve středu 11.3. v podvečerních hodinách. "My jsem si akci upravili pro naše podmínky," říká knihovnice Růžena Lepšová. "Ale základ zůstal - na několika místech v obci se četly ukázky z knížek pro děti."

Děti si poslechly příběh i ve sklepě starobylého domu, v němž má sídlo knihovna. | Foto: archiv knihovna Benešov nad Černou