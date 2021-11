Obyvatelé města z okolí tak mají o starost navíc. O prodejnu už se báli na konci minulého roku, ale tehdy na základě dohody s městskou dceřinou společností Českokrumlovským rozvojovým fondem vedení Jednoty provoz prodloužilo ještě o další rok s tím, že poté vše vyhodnotí. Prodloužení provozu si tehdy vyžádalo razantní omezení provozní doby. Ale ani to nepomohlo.

Covid-19 rozvoj podnikání brzdil dál a tak došlo na nejhorší. „K poslednímu listopadu, jak se říká, zavíráme krám,“ potvrdil manažer Jednoty Kaplice Jan Hoffmann. „Provoz prodejny potravin ukončíme. S nájemcem, Českokrumlovským rozvojovým fondem (ČKRF), jsme dohodnuti, že během prosince a ledna prostory vyklidíme. Popravdě jsme nevěřili, že nám vstřícný krok města v podobě sníženého nájmu k udržení prodejny pomůže.“

Prodejna Jednoty u krumlovského zámku funguje od roku 1998. Dlouhodobě prosperovala, hojně ji využívali rovněž návštěvníci Krumlova. „Prosperovala, i když se sezónními výkyvy,“ doplnil Jan Hoffmann. „Vliv sezony na chod prodejny je totiž podstatný. Mimo hlavní sezonu slouží defacto pouze místním.“ Smrtelnou ránu prodejně zasadil covid.

„Na vině je absolutní propad tržeb, který trvá už dva roky a my to nechceme už dál prodlužovat,“ vysvětlil Jan Hoffmann. „V první vlně covidu byl propad tržeb až osmdesátiprocentní, dnes se pohybuje kolem 50 až 60 procent tržby minulého roku, který už sám o sobě byl slabý. Takže situace v prodejně na Latráně opravdu není dobrá. Jsme závislí na turistickém ruchu a stálá zákaznická klientela na potřeby prodejny nestačí. Nejenom, že ubyli turisti, ale další úbytek zákazníků způsobily zavřené ostatní obchody, jejichž zaměstnanci si k nám chodili pro obědy a svačiny. Z toho je vidět, že když jedno kolečko z kolosu podnikání vypadne, začnou se zadrhávat i všechny ostatní. Víme, že pro místní to bude rána. Je to teď ožehavá věc, ale třeba se příležitosti chopí jiný obchodník.“

„Je to škoda, je nám to líto,“ řekla pravidelná zákaznice prodejny Anna Kolářová z Českého Krumlova. „Nic s tím ale nezmůžeme,“ povzdychla si. „Nejhorší je to pro starší lidi, kteří si tam chodili nakupovat i ze Špičáku. Uvidíme, jestli tam prodejnu potravin neotevře někdo jiný.“

Všichni zaměstnanci prodejny najdou uplatnění v ostatních prodejnách Jednoty, o místo nikdo z nich nepřijde. V současné době učinil management ČKRF nabídku všem významným společnostem v oboru a v blízké době očekává první jednání, kdy se bude maximálně snažit dál udržet v těchto prostorách prodejnu potravin.

O podobném kroku u jiných svých prodejen kaplická Jednota neuvažuje. V Českém Krumlově bude dál provozovat svých zbývajících pět prodejen – na Horní Bráně, u vlakového nádraží, dvě na Plešivci a Supermarket COOP v Domoradicích.

Současná situace v ekonomice potravinářům navíc vůbec nenahrává, protože lidé nyní začnou šetřit zejména na potravinách a začnou slevovat ohledně požadavku na jejich kvalitu.