Sbírka se koná ve spolupráci s Českou federací potravinových bank a Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR. Darovat potraviny můžete i on-line.

Jde o to, že v důsledku pandemie covid-19 mnohé pracující rodiny i jednotlivci přišli o stabilní příjem a výrazně narostl počet lidí, kteří potřebují potravinovou pomoc. Největší problémy mají převážně samoživitelky s dětmi a ženy starší 65 let, které žijí samy. Pomoci zajistit potřebným lepší Vánoce mohou zákazníci tím nejjednodušším způsobem – darem trvanlivých potravin či základní drogerie. Žádoucí jsou zejména konzervy, dětská výživa, polévky, trvanlivé mléko, olej, rýže a luštěniny, těstoviny nebo základní a dětská drogerie.

Do sbírky mohou zákazníci přispívat během soboty 21. listopadu od 8 do 18 hodin. V prodejně budou při sbírce pomáhat maximálně dvoučlenné dobrovolnické týmy, vybavené ochrannými pomůckami. Ti pomohou bezkontaktně umístit darované zboží do přistavených nákupních vozíků na sběrných místech. "Stejně jako v předešlých letech, tak i nyní navýší Tesco dary svých zákazníků o dvacet procent," říká Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel společnosti Tesco v ČR. "Tyto prostředky budou využity na podporu provozu potravinových bank. Abychom naše dobročinné úsilí ještě zvýšili, rozhodli jsme se navíc Sbírku potravin prodloužit ve statické podobě bez pomoci dobrovolníků až do 1. prosince. Zákazníci mohou své dary odevzdat na sběrná místa za pokladnami, jak už si vyzkoušeli při letní Potravinové sbírce Tesco."

Darovat potraviny je možné také bezpečně on-line. Ve vánoční Sbírce potravin mohou registrovaní zákazníci darovat zboží z pohodlí svého domova prostřednictvím Tesco online nákupy a služby Tesco Zásilka. To je možné využít až do mezinárodního dne dárcovství (Giving Tuesday), který letos připadá na 1. prosince, a to prostřednictvím speciálně připravených tzv. Balíčků pomoci. Díky těmto předpřipraveným balíčkům koupí zákazníci přesně to, co klienti charitativních organizací potřebují nejvíce. Stačí kliknout na odkaz https://nakup.itesco.cz/groceries/cs-CZ/shop/sbirka-potravin/all.