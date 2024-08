Deník pracoval s modelovým příkladem pasažéra, který chce z centra Českého Krumlova dojet do Českých Budějovic nebo do Kaplice. Co se první trasy týká, tradiční taxislužby, které ve městě působí, tuto trasu v délce něco přes pětadvacet kilometrů nabízejí za zhruba 1100 korun, zatímco z Krumlova do Kaplice zaplatíte přibližně osm stovek.