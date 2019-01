Českokrumlovsko - Po silvestru je třeba vzpomenout na známé úsloví.

Přechod do roku 2011 se kvapem blíží a spolu s ním se čím dál víc hlásí o slovo dávné rčení: Jak na Nový rok, tak po celý rok. Řídí se jím obyvatelé regionu? Jak kteří. Ale řada z nich na Nový rok neleží doma za pecí a nastupují činy. Třeba se necháte inspirovat.

Zdeněk Přívratský, sportovec z Dolního Třebonína

„Silvestr i Nový rok jsem obvykle trávil na Kleti. Vždy poslední den roku jsme tam s kamarády vyběhli anebo vyjeli na kole, na Nový rok jsem pak obdobný rituál zopakoval znovu. A rčení Jak na Nový rok, tak po celý rok v mém případě rozhodně platilo, neboť na Kleť se během roku vracím mnohokrát. Letos jsem ale každoroční tradici asi po dvaceti letech porušil, s rodinou jsme se totiž sbalili a odjeli vítat nový rok na chalupu.“

Hana Červinková, z ochotnického souboru V Brance Besednice

„Na Nový rok chodíme s kamarády tradičně na horu Kohout opékat buřty. Vyrazíme vždy po obědě a po cestě probereme, co je kde nového. Ono pověstné rčení, myslím, naplňuji, protože obdobné výšlapy pak v průběhu roku několikrát zopakujeme. Ale je pravda, že už pouze v ženské sestavě, chlapům s námi jeden výlet ročně asi stačí.“

Libuše Kuchtová, z Klubu českých turistů START Český Krumlov

„Každoročně jsme se s turisty scházeli na Nový rok na Kleti. Poslední dobou tam ale proudí davy lidí, proto jsme od této tradice upustili. A tak vyrážím na procházku sama. S turisty se naposledy uvidíme 30. prosince, kdy se vydáme do Černého Kříže a Stožce.“

Libor Lev, herec Ochotnické jednoty Brloh

„S ostatními brložskými ochotníky se na Nový rok nescházíme. Výroční sešlost chystáme až po svátcích, kdy budeme chystat další sezonu a také ples. Koncem ledna chystáme premiéru naší novinkové hry, a sice Audience. Osobně trávím Nový rok každoročně v širokém rodinném kruhu, kde, jak už to bývá, pomlouváme všechny, kteří zrovna nejsou přítomni. (Smích).“

Bohumil Pavelek, TJ Cíl Kaplice

„Už od roku 1983 trávím Nový rok na hradě Pořešín. Společně s turisty tady organizujeme akci nazvanou Hradní grog, na níž si v posledních letech nachází cestu kolem šedesáti lidí. Ten nápad se před lety zrodil v mé hlavě. Krumlováci měli svůj novoroční výstup na Kleť, jenže pro nás to do Krumlova bylo daleko. A tak jsme si řekli, proč nezorganizovat vycházku na Pořešín, když ho máme blíž.“

Jiří Urban, potápěč českokrumlovských profesionálních hasičů

„Tradičně v rámci cvičení pořádáme Silvestrovský ponor. A to buď v lipenském jezeře nebo v římovské nádrži. Letos se budeme potápět pod led v římovské přehradě. Pěkné potápění si v příštím roce přejeme, ale jenom to v rámci výcviku a svého zdokonalování, ne opravdové zásahy. Na jeden silvestrovský zásah si vzpomínám. Před několika lety jsme přesně na Silvestra tahali v Horní Plané z Lipna utopené auto.“

Karel Troják, člen adrenalinové party Icík team působící na Vyšebrodsku

„Jednak se už asi patnáct let vydáváme vždy na Štědrý den v lodích na vodu, kdy plujeme z Vyššího Brodu do Herbertova takzvanou Ouklandskou míli o láhev rumu. No, a na Nový rok se vždy celá parta setkáváme u Novoročního slaňování na Jezevčím vrchu. Tam každý přinese něco na zub, co mu zbylo po svátcích. Slaňuje se, klábosí a já peču buřty.“

Milan Bukáček, českokrumlovský vodní záchranář

„Na Silvestra sloužím na Aquaparku, kde jako záchranáři zajišťujeme odborné služby a prvního ledna tam pravděpodobně budu sloužit také. Pokud ne, tak budu relaxovat nejspíše sportem. To znamená, že vytáhneme běžky a půjdeme trochu zmučit tělo, abychom byli v kondici. Bez pohybu to nejde. Ono to souvisí i s náplní nového roku. Už teď připravujeme naši záchranářskou mládež na další mistrovství republiky i Evropy. Letos na mistrovství uspěli a k tomu ještě byli v Českém Krumlově vyhlášeni sportovním týmem roku.“

Jan Míša Černý, českokrumlovský zámecký medvědář

„Na Nový rok budu jako každý den a každý rok zase krmit medvědy. Jinak budu asi hledat někoho chytrého, protože takových lidí normálně příliš nepotkáme. Proč? Někdy mám pocit, že žijeme spíš v Kocourkově, než v České republice.