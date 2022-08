Českokrumlovský parkovací systém pro autobusy v srpnu rozzlobil jednoho se šoférů zájezdových autobusů. Do Českého Krumlova se turisté včetně šoféra těšili a vše se odehrávalo k plné spokojenosti až do okamžiku, kdy cestující vystoupili na parkovišti označeném BUS-STOP a šofér poté chtěl s autobusem přejet na místo určené k parkování. „Hned při příjezdu do Krumlova nás informovala obrovská cedule, že máme sledovat navigační parkovací systém. Ocenil jsem, že to je fajn, když nemusím zastavovat u silnice, abych vysadil turisty,“ líčil šofér Jaroslav Komínek z Chomutova. „U první cedule bus stop jsem poslušně odbočil. Pozitivně jsme vyhodnotili, že je výborné, že je tu místo, kde máme 20 minut na vystoupení v klidu a bezpečně pro turisty, a pak si přeparkuji. Jenže když jsem odtud po zhruba 10 minutách vyjížděl, musel jsem uhradit 750 korun! Jinak by se nezvedla závora. O jakési možné on-line rezervaci jsem do té doby nevěděl. To, že tento úžasný parkovací systém ke všemu ještě provozuje soukromá firma, je jen smutné dokreslení toho, jak si Krumlov váží turistů, respektive těch, kteří do města přivezou plný autobus 50 turistů, a zisk z toho nemá město. Nakonec mě tato sranda stála 1000 korun, protože jsem překročil 20 minut čekáním na hlídku Policie ČR, kterou jsem zavolal.“