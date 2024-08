Tábor se snaží být dlouhodobě průkopníkem elekromobility a největší smysl to dává samosprávě právě u flotily městské policie. Dobrou zprávu Deníku přiblížil starosta Štěpán Pavlík. „Údajně budeme první v republice, kdo bude mít ve vozovém parku strážníků Teslu Y,“ sdělil nadšeně s tím, že tento konkrétní automobil má dojezd 400 kilometrů.

„Potýkali jsme se se spekulacemi, že si občané řeknou, že nevíme, co s penězi, ale skutečně nejde o žádný Rolls Royce nebo něco exkluzivního,“ upozornil starosta.

Více o modelu Y se lze dozvědět na oficiálním webu společnosti Tesla zde.

Mnoho výhod za skvělou cenu

Elektromobil byl vybrán ve výběrovém řízení a nabízí řadu bonusů. „Ačkoliv jde o základní výbavu, je neznatelně dražší než konkurence, navíc má velmi prostorný zadní kufr, který se strážníkům bude hodit při převozu odchycených zvířat a různého materiálu. Také přední úložný prostor má výhody. „Kam mohou umístit sterilní věci typu zdravotních pomůcek, například defibrilátor,“ řekl starosta.

Vůz má mimo to všechny možné zabudované asistenty řízený, je snadno ovladatelný, nehlučný, ekologický a spotřeba včetně provozních nákladů jsou téměř nulové. „Je to čtyřkolka, tedy bude možné se dostat ve špatných klimatických podmínkách do odlehlejších míst v příměstských částech,“ doplnil Pavlík s tím, že vysoutěžené cena je milion 321 tisíc Kč.

„Plus nějaké desítky tisíc bude potřeba ještě následně na dovybavení elektrovozu například houkačkami. Myslíme si, že Tesla Y strážníkům umožní komfortnější výkon jejich náročné služby,“ uzavřel starosta.

Jak už Deník dříve informoval, původně se počítalo s investicí ve výši jednoho milionu, ale podařilo se získat ještě dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR 300 tisíc. (lep)